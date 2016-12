Basso: "No se ha encontrado un mismo agente" infeccioso

Tres pacientes discapacitados murieron y dos se encuentran internados en cuidados intensivos luego de haber sido trasladados de Salto a Montevideo. La ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi , aseguró el domingo que se trataba de un foco infeccioso. Sin embargo este miércoles el organismo debió retractarse y la subsecretaria, Ana Olivera, dijo que no podían afirmar que existiera.





A partir del suceso, la división de epidemiología del Ministerio de Salud Pública estudia la situación en Salto.





"Lo que hace epidemiología es ver si hay algún nexo entre los agentes microbianos y por ahora no se ha encontrado que sea un mismo agente", sostuvo a El Observador el ministro de la cartera, Jorge Basso





"La causa de muerte está en el certificado de defunción y lo que estamos colaborando con el Mides es identificar para ver si hay un agente que sea común en estos episodios y no se ha encontrado", agregó.





La razón de muerte que establecieron los médicos fue un ataque cardio respiratorio, aunque además alguno de ellos padecían neumonia.





Consultado acerca de qué razón le atribuyen a las muertes en caso de que no exista una causa común entre las mismas, el ministro respondió que "seguramente tenga que ver con las patologías propias de cada paciente", porque son personas con "mucha fragilidad".





En ese sentido, la directora de Salud del INAU , Mónica Silva sostuvo en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados que no pueden hablar de un brote epidemiológico. "No existió y es epidemiología quien eventualmente podría plantearlo. Lo que podemos decir es que se produjeron infecciones respiratorias en determinado número de jóvenes que estaban siendo atendidos en un mismo lugar. Eso no habla de un brote epidemiológico de por sí". dijo, según establece la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.





En esa instancia, la doctora agregó que al no haber un diagnóstico de un germen específico, no se tomaron medidas concretas de cuidados, salvo el lavado de manos y utilización de guantes.

Casi 20 pacientes fueron trasladados de la ONG Aldeas de la Bondad en Salto hacia otras en Montevideo el 1º de diciembre, luego de que hayan rescindido el contrato en enero de 2015.





Los médicos del centro advirtieron antes de que se efectivizaran los traslados que había riesgo por el estado de salud de los pacientes, que padecían parálisis cerebral severa y por tanto eran muy vulnerables. Sin embargo, las autoridades aseguran que continuarán los traslados de los 56 pacientes que permanecen en el centro.





Mides responsable "Somos la institución responsable en todo el proceso y, de alguna manera, tenemos la responsabilidad de los convenios con las distintas instituciones", sostuvo la presidenta del INAU, en la Comisión de Derechos Humanos.Sin embargo no aclaran si se responsabilizan de las muertes. El Observador intentó contactarse con las autoridades pero prefirieron no hacer declaraciones hasta no conocer los informes del MSP.





Infectóloga aseguró que MSP "no va a encontrar nada"





Con respecto a la investigación que realiza la división de epidemiología del MSP, en busca de un nexo que podría unir las muertes de los tres pacientes, la grado 4 en infectología, Alicia Cardozo, aseguró a El Observador que "por lógica y conocimiento ir a buscar un foco infeccioso hoy, 15 días después de los traslados, no van a encontrar nada". "No hay nada que sobreviva todo este tiempo con gente que no tiene nada", agregó, haciendo referencia a que ningún otro de los pacientes tiene síntomas.

Consideró que deberían tener el germen -si es que hubo uno- e ir a buscarlo en los demás, que pueden llegar a no tener síntomas clínicos pero si anticuerpos que los protejan del mismo. "No podés ir a Salto a tirar un panel porque es interminable. Hay muchas posibilidades", dijo Cardozo. Podría ser un virus, una bacteria, una micosis, la que provoque un foco infeccioso.

"No sé qué van a buscar porque es medio imposible. Le harán un hisopado a todos para ver si tienen influenza, les podrá dar a uno o a dos, pero eso no quiere decir que es un foco infeccioso. Si hay un foco, tendrían que haber más pacientes con síntomas que quedaron allá", agregó la infectóloga. Ante la pregunta de si podrían pasar como casos asintomáticos, la experta indicó que "es difícil" porque están en la misma situación que ellos. "Está complicado poder pensar que los que están allá tienen tantas defensas que están asintomáticos, habiendo estado con estos otros", dijo.

