BBVA promueve diálogo con reguladores sobre tecnología

El banco BBVA invitó a los principales reguladores de América Latina a unirse al diálogo sobre cambio tecnológico en los servicios financieros.





Durante un seminario que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de México, el director de Desarrollo de Negocio de BBVA Bancomer, Hugo Nájera, sostuvo que se está procesando "un cambio radical" que alcanza a los países de la región; y que afecta directamente el comportamiento de los consumidores.





El encuentro que reunió a más de 70 participantes, entre reguladores, autoridades gubernamentales y ejecutivos de grandes firmas tecnológicas, también contó la participación de Derek White, responsable global de Customer Solutions de BBVA.





Para White, el cambio en el modelo de interacción de los clientes con su banco ofrece enormes oportunidades. "La interacción del cliente con su dinero se realiza cada vez más a través de la tecnología, hacia el mundo digital y ya tenemos países en los que las ventas digitales superan el 40%", explicó.

Pero los cambios irán mucho más allá. Según estimó, en 2020 el 30% de todas las búsquedas se realizará vía voz (hands-free).





Por otra parte, Nájera destacó el potencial de las tecnologías disruptivas y la necesidad de utilizarlas de manera segura, bajo el paraguas de la regulación.

Según dijo, si la industria financiera no puede usar la nube, entonces no será capaz de utilizar los algoritmos ni la inteligencia artificial, lo que significa que una gran parte de la propuesta de valor para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones financieras no será posible.





Para Nájera, la ampliación de canales para los clientes ha sido altamente positiva, porque el consumidor se ha ido acostumbrando a operar y a sumar canales para interactuar con su banco, desde las oficinas, los cajeros automáticos, la banca por internet y la banca móvil.

El experto también se refirió a las plataformas de préstamos que entran directamente en un segmento del negocio bancario. Son firmas que no tienen riesgo asociado al capital, el riesgo lo corren quienes invierten. "Tenemos que tener una regulación transparente de manera que quien corra un riesgo lo sepa", dijo.





Durante el seminario también se insistió en la necesidad de revisar la propuesta de valor de la banca, porque la competencia ya no es solo con otros bancos , sino con otros jugadores tecnológicos, que tienen amplias capacidades y no se rigen por ninguna normativa.





La experiencia europea regulatoria también fue tema del seminario. El economista jefe de Regulación Digital de BBVA Research, Álvaro Martín, detalló cómo las autoridades del viejo continente responden a estos desafíos. "La innovación tecnológica siempre va por delante de la regulación por lo que es clave una ágil regulación de los nuevos modelos de negocio", afirmó.

Sobre temas de inclusión financiera, se explicó que uno de los retos para impulsarla pasa por fomentar la confianza en las instituciones y demostrar las ventajas de los productos financieros entre las personas pertenecientes al segmento no bancarizado.

Fuente: