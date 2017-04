BCU compró US$ 104 millones en dos días para dejar dólar en $ 28

El dólar se mantuvo ayer en la franja de los $ 28,10 en el mercado interbancario gracias a una fuerte intervención del Banco Central (BCU) que compró por US$ 70,7 millones y evitó que el billete verde abandonara la franja de los $ 28. La presión bajista de esta semana obligó a la autoridad monetaria a comprar US$ 104 millones en solo dos días.

Aunque la medida no impidió que la principal divisa internacional culminara la jornada a la baja, de hecho su valor cayó 0,03% en promedio relación con el cierre del miércoles, sí logró su cometido de mantener el billete verde por encima de los $ 28 al finalizar la operativa. Para encontrar una compra de la magnitud observada ayer hay que remontarse al 7 de julio de 2013 cuando el BCU adquirió US$ 120,1 millones.

La autoridad monetaria volvió a intervenir esta semana luego de tres meses, lo había hecho por última vez el 31 de enero de este año cuando compró US$ 400 mil y el billete verde cotizaba a $ 28,185. En diálogo con El Observador el gerente de operaciones y riesgos del HSBC, Enrique Goyetche indicó que el mercado estaba esperando que el BCU tomara alguna medida y eso se está concretando con "compras agresivas" para darle soporte a la moneda.

Por otra parte, fuentes del mercado cambiario consultadas por El Observador coincidieron en que la disponibilidad de pesos se ha visto reducida por lo que los distintos agentes que se han volcado a vender dólares para cubrir distintos vencimientos. Eso ha presionado a la baja el tipo de cambio. Además indicaron que el gobierno sigue mostrando que "no estaría a gusto con un dólar por debajo de $ 28". De hecho en el segundo semestre del año pasado cuando la moneda amenazó con dejar ese piso las autoridades siguieron el mismo camino de intervenciones en el mercado. En octubre pasado el presidente del BCU, Mario Bergara sostuvo que un valor por debajo de $ 28 "no le hace bien a la economía y a los equilibrios macroeconómicos", durante una entrevista con el programa En Perspectiva.

El dólar bajo juega a favor de la inflación -que hoy dejó de ser un foco de atención para el gobierno-pero pesa para el sector exportador que reclama por un una divisa más fuerte.

La competitividad en precios de la economía uruguaya frente a sus principales socios de la región siguió mejorando en marzo debido al encarecimiento de los mercados vecinos en relación a la producción local, que compensó el abaratamiento de los bienes y servicios originados en destinos más lejanos.

De hecho, el indicador de tipo de cambio real extrarregión -Europa, Asia y Norteamérica- mostró una caída de 0,6% en el último mes y un deterioro todavía más pronunciado, de 8,5% cuando se mide el promedio de los últimos 12 meses. En el último mes relevado, la competitividad en precios con China cayó 1,3%, mientras que con Estados Unidos el deterioro fue de 1%. Respecto a Alemania, en tanto, hubo un retroceso de 0,4%.



Un alivio para el sector exportador podría venir por una rebaja de tarifas públicas que repercuta en una reducción de sus costos. Las autoridades de UTE comenzaron a estudiar una medida en esa dirección la semana pasada, pero hasta el momento no hubo ningún anuncio por parte del Poder Ejecutivo.

Las compras indirectas

El BCU también interviene de forma indirecta permitiendo a los inversores que se vuelcan por títulos en moneda local a que los integren en dólares. Así busca evitar que el inversor que tiene dólares pase por el mercado de cambio para venderlos y hacerse de pesos para pagar los títulos, presionando a la baja el precio del billete verde. En los tres primeros meses de 2017, se hizo de US$ 850 millones que no pasaron por el mercado cambiario.

