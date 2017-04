BCU consiguió dejar dólar en $ 28 con fuertes compras en la semana

El Banco Central (BCU) consiguió que el dólar se mantuviera por encima de los $ 28, tras una semana en donde las presiones bajistas se presentaron lo suficientemente fuertes como para desplazar al billete verde de ese piso.

Si ello no pasó fue porque la autoridad monetaria volvió a intervenir de forma directa en el mercado de cambio luego de tres meses. En tres días compró divisas por US$ 104,5 millones sobre un total operado de US$ 171,7 millones.

De esa forma la divisa en el promedio de negocios interbancarios culminó la semana en $ 28,109, el mismo valor que había alcanzado en la sesión del miércoles.

Fuentes del mercado consultadas por El Observador coincidieron en que el mercado estaba esperando que el BCU tomara alguna medida y eso se concretó con "compras agresivas" para darle soporte a la moneda. Además, la autoridad monetaria volvió a enviar un mensaje muy claro: no está dispuesto a convalidar un dólar por debajo de $ 28. Algo similar había ocurrido en el segundo semestre del año pasado cuando la moneda amenazó con dejar ese piso y las autoridades siguieron el mismo camino de intervenciones en el mercado.

Por otra parte, en la pizarra del Banco República (Brou) el dólar culminó la semana en $ 27,8 para la compra y $ 28,44 para la venta.

En lo que va del año el dólar acumula un descenso de 3,92%.Ese comportamiento juega a favor de la inflación -que hoy dejó de ser un foco de atención para el gobierno-pero pesa para el sector exportador que reclama por un una divisa más fuerte.

Un alivio para el sector exportador podría venir por una rebaja de tarifas públicas que repercuta en una reducción de sus costos. Las autoridades de UTE comenzaron a estudiar una medida en esa dirección la semana pasada, pero hasta el momento no hubo ningún anuncio por parte del Poder Ejecutivo.

Los pronósticos para el billete verde de cara a lo que resta del año coinciden en que debería procesarse un fortalecimiento de su valor en los próximos dos años. Eso está sujeto en gran medida a las decisiones de política monetaria que tome la Reserva Federal de Estados Unidos. Los expertos que participaron de la última Encuesta de Expectativas Económicas de El Observador en abril habían ubicado la divisa a $ 31,1 para el cierre de 2017.