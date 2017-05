BCU vuelve a intervenir para mantener dólar en $ 28

La autoridad monetaria compró este martes US$ 92,5 millones

El Banco Central de Uruguay (BCU) volvió a intervenir con fuerza para evitar que el dólar abandonara el piso de los $ 28.

La autoridad monetaria compró divisas por US$ 92,5 millones sobre un total operado de US$ 105,2 millones en el mercado. La semana pasada las compras habían sido por US$ 104,5 millones

La divisa estadounidense se negoció en el promedio interbancario a $ 28,114, apenas 0,03% por debajo del cierre del viernes.

