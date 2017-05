BCU vuelve a intervenir para sostener el dólar en $ 28

Fuente:

El Banco Central de Uruguay (BCU), volvió ayer a intervenir con fuerza para evitar que el dólar abandonara el piso de los $ 28.La tónica bajista que dominó la semana pasada al mercado local se mantuvo en la sesión de ayer martes. A tal punto que la autoridad monetaria tuvo que comprar divisas por US$ 92,5 millones, sobre un total operado de US$ 105.2 millones en todo el mercado.La divisa se negoció a precios que oscilaron entre $ 28,10 y $ 28,11 por dólar. Finalmente el promedio interbancario fue de $ 28,10, apenas un 0,03% por debajo del cierre del viernes.Si la divisa no ha caído más es por el protagonismo que cobró la autoridad monetaria en los últimos días. En cuatro jornadas lleva comprados directamente US$ 197 millones. El mensaje sigue siendo claro: las autoridades no están dispuestas a convalidar un dólar por debajo de los $ 28.Algo similar había ocurrido en el segundo semestre del año pasado cuando la moneda amenazó con dejar ese piso y las autoridades siguieron el mismo camino de intervenciones en el mercado.Por otra parte, en la pizarra del Banco República (Brou) el dólar perdió 20 centésimos y culminó la jornada en $ 27,78 para la compra y $ 28,42 para la venta.En lo que va del año el dólar acumula un descenso de 3,92%.Ese comportamiento juega a favor de la inflación -que hoy dejó de ser un foco de atención para el gobierno-pero pesa para el sector exportador que reclama por un una divisa más fuerte para ganar en competitividad