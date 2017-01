En el año 2014, durante la campaña electoral, el actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, emitió un mensaje similar. El expresidente de ANCAP señaló en ese entonces la necesidad de fomentar políticas que permitan "mayor procreación en los niveles medios de la sociedad". "La clase media no se reproduce, mira televisión", dijo Sendic en ese momento según consignó FM Gente de Maldonado.

El presidente del Banco Central Mario Bergara , ironizó durante una conferencia en Londres, la capital del Reino Unido, sobre el crecimiento de la población uruguaya. "Somos muy haraganes en algunos rubros", dijo el jerarca al referirse a la baja tasa de natalidad de Uruguay, y al mismo tiempo consideró que los países "pequeñitos" deben promover la apertura comercial para insertarse en el mundo."Nosotros somos tan pequeños que necesariamente tenemos que ser abiertos. En Uruguay desde que yo tengo memoria somos tres millones. Cuando yo nací hace 51 años éramos 2,8 millones y ahora somos 3,3 millones. Somos muy haraganes en algunos rubros", dijo Bergara entre risas del auditorio durante una conferencia organizada por el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) y la London School of Economics and Political Science para debatir sobre el futuro de Cuba en el Siglo XXI."En Cuba también son 11 o 12 millones hace años. Somos pequeñitos. No podemos pensar que lo que vamos a producir es para nuestros propios mercados. Tenemos que producir para afuera", agregó Bergara.Para Bergara "el mundo gira exactamente de la misma manera con o sin Uruguay, o Cuba" y por eso "ver cuál es la mejor manera de integrarse" es "el elemento central". En busca de cumplir con ese propósito mencionó el fomento a la competitividad y a la productividad.Bergara también pidió celeridad a la Unión Europea para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio que ese bloque negocia con el Mercosur . "Sin dudas sería mucho más fácil diversificar el comercio si los mercados fueran abiertos. Creo que si en todo caso la UE quiere contribuir con las reformas estructurales de América Latina revisar la política comercial es algo que no dañaría", dijo.