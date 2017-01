Biden acusó a Putin de querer el "colapso" de orden liberal

Fuente: EFE

El vicepresidente saliente de EEUU, Joe Biden, acusó hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, de emplear todas las herramientas para conseguir el "colapso" del orden liberal internacional, y auguró nuevas intromisiones en los procesos democráticos de cara a las elecciones en varios países europeos."Habiendo este año en muchos países elecciones, deberíamos esperar más intentos por parte de Rusia de inmiscuirse en procesos democráticos. Ocurrirá de nuevo, se lo prometo. Y de nuevo el propósito es claro: colapsar el orden liberal internacional", señaló Biden en su último gran discurso como vicepresidente de EEUU en el Foro Económico Mundial de Davos.Alemania, Francia y Holanda celebran este año elecciones en la Unión Europea (UE).Biden se refirió a la "intrusión cibernética en partidos políticos y personas individuales" en EEUU por parte de Rusia, y a la "elevada certeza" de que fue motivada para "influir en las elecciones" estadounidenses en favor del entonces candidato republicano y ahora presidente electo, Donald Trump "EEUU no ha sido el único objetivo. Europa ha experimentado el mismo tipo de ataques en el pasado, y ocurrirá de nuevo", recalcó.Dijo que Putin tiene "una visión diferente del orden internacional", una que intenta imponer con "todas las herramientas disponibles" para, entre otras motivaciones, llevar al abismo el proyecto europeo y fomentar miedos, dijo.En Occidente, añadió, "oímos estas voces de aquellos que desearían disolver la comunidad de democracias", pero la mayor amenaza viene de acciones antiliberales y externas que quieren "fracturar" el orden liberal internacional, advirtió."Este movimiento es liderado principalmente por Rusia", sostuvo, y puso de ejemplo las "agresiones" que emplea Moscú para agitar naciones y alentar violencia y el separatismo, como en Ucrania, la utilización de la "energía como arma" al haber cortado en varias ocasiones el suministro de gas a Europa, al recurrir a la corrupción para "empoderar a los oligarcas y chantajear a políticos"."Vemos la propaganda y las campañas de información falsa, la agitación política en sistemas democráticos tanto a la izquierda como a la derecha a fin de revertir décadas de progresos" en el sistema occidental, indicó Biden.El Gobierno del presidente saliente, Barack Obama , intentó al llegar a la Casa Blanca, "resetear" las relaciones con Moscú, pero Washington dejó claro entones que no reconocerá a ninguna nación que utilice el miedo como influencia."Los estados soberanos tienen el derecho de tomar sus propias decisiones y de elegir sus propias alianzas", recalcó Biden."Esta era nuestra postura, es nuestra postura y debe seguir siendo nuestra postura", añadió, ahora que EEUU bajo el liderazgo de Trump podría acercarse más a Putin.El vicepresidente de EEUU reiteró por ello el compromiso inquebrantable de su país con todos los aliados de la OTAN y aseguró que "es una obligación sagrada" que no debe ser cuestionada jamás.Trump considera la Alianza Atlántica obsoleta y Rusia intenta contrarrestar su presencia en el este de Europa.Biden subrayó además su compromiso con Europa."Defender el orden liberal internacional significa resistir las fuerzas de la desintegración europea y mantener la insistencia de larga data acerca de una Europa entera, libre y en paz"."Significa luchar por la UE", destacó, y "significa mantener la puerta abierta a nuevos miembros en la UE y las instituciones transatlánticas".Ante las críticas de Trump a la UE y sus augurios de que más países la abandonarán, Biden, sin mencionar al presidente electo, dijo que la Unión "ha sido un socio indispensable de EEUU" y que está en el interés de Washington mantener una estrecha relación con el bloque y también con el Reino Unido tras el " Brexit "."Para todos nuestros ciudadanos es más seguro si trabajamos juntos", sostuvo, y expresó su deseo de que el Gobierno de Trump siga defendiendo esta postura.