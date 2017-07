Blancos lacallistas se jactan de incidir en la agenda de gobierno

Cuatro meses después de haberle sido presentadas al gobierno 19 medidas por parte del senador Luis Lacalle Pou, seis de ellas fueron puestas en marcha por el Poder Ejecutivo, según se destacó en un documento interno del sector Todos al que accedió El Observador.

El 2 de marzo de 2016, al otro día de cumplirse el primer año de gobierno de Tabaré Vázquez, Lacalle Pou realizó una conferencia para anunciar una batería de propuestas que serían enviadas al Poder Ejecutivo.

El presidente Vázquez, a su vez, las remitió a distintas reparticiones estatales y luego, por carta, le respondió a Lacalle Pou, que las propuestas ya estaban en marcha.

La misma estrategia utilizó el líder del sector Todos el 2 de marzo de este año, al otro día de que el presidente Vázquez se dirigiera a la población explicando lo hecho en su gobierno. Esa vez, el senador blanco detalló 19 propuestas.

El más reciente documento de Todos fechado el 2 de junio, señala que son seis las propuestas "que han marcado la agenda política nacional". "Pero no nos vanagloriamos por eso, no es la cantidad lo que nos guía sino el sentido de responsabilidad hacia nuestros compatriotas, porque el futuro no espera y no distingue colores", señala el escrito.

"Lamentablemente el Frente Amplio y el gobierno dedicaron más tiempo a descalificar, a querer ningunear nuestras ideas que a un estudio profundo de las mismas. Hoy vemos que estábamos en lo cierto", dice el texto que circula entre los legisladores nacionalistas. Luego se señalan cuáles fueron las medidas que ofreció Lacalle Pou y que fueron puestas en marcha por el gobierno.

"Diseñar y aprobar antes de fin de año en consulta con los partidos de la oposición un plan de reestructura de ANCAP que evite desastres como los ocurridos en estos años y haga posible en el corto plazo una baja sostenida de los combustibles", fue una de ellas. En ese sentido, ANCAP resolvió un recambio de gerentes y, por otro lado, el Directorio del ente impulsó varios cambios para el área de cemento Pórtland.

Otra propuesta de los blancos fue "incentivar el comercio regional de excedentes de electricidad y utilizar los ingresos que se generen para financiar una rebaja de las tarifas locales". Eso ocurrió en mayo pasado cuando se informó que Brasil destrabó la compra de sobrante de energía de Uruguay.

El gobierno, según el sector nacionalista, descartó el proyecto de la regasificadora tal como estaba planteado y recordó que Lacalle Pou había planteado "abandonarlo en el correr del semestre". La regasificadora es motivo de análisis en una comisión investigadora que impulsó el diputado blanco Pablo Abdala.

"Vamos, presidente, hay mucho por hacer", dijo Lacalle Pou

A fines de mayo, el diario El País informó que la empresa Gas Sayago –integrada por ANCAP y UTE–, había puesto punto final a la regasificadora, proyecto que impulsó el gobierno del presidente José Mujica.

En materia de política exterior, la sugerencia de Lacalle Pou que fue aceptada refiere a Venezuela. El texto era concreto: "Modificar urgentemente la política en relación a Venezuela". El gobierno de Vázquez ha emitido comunicados expresando su preocupación por lo que ocurre en aquel país, cuestionando la falta de diálogo y la violencia que hay en Venezuela. Además, El Observador informó este jueves que "Uruguay no vetará" la aplicación de la cláusula democrática a Venezuela, camino que hasta ahora la administración Vázquez ha evitado.

La sexta propuesta aceptada fue la de "poner en marcha un plan de acción inmediata que destrabe la ejecución de obra pública en el marco de los Proyectos de Participación Pública-Privada".

La semana pasada el presidente Vázquez anunció la creación de un equipo interministerial para agilizar los PPP. "Que un equipo tome el tema en su totalidad y lo analice facilitará el avance de la aplicación de la herramienta PPP", explicó. En el correr de julio, cuando los diputados Martín Lema y Graciela Bianchi convocaron al Parlamento a la ministra Marina Arismendi (Desarrollo Social), fue mencionada otra de las medidas que los blancos habían presentado al gobierno. Se trata de la realización de una auditoria externa, independiente, sobre el uso de los recursos del Mides y los resultados que se están obteniendo.

Esa propuesta quedó por el camino a pesar de que en marzo y en mayo, el Tribunal de Cuentas y la Auditoria de la Nación, alertaron por "controles insuficientes", "falta de transparencia" y "debilidades" en varios contratos del Mides.

En el documento del sector Todos, se afirma que seguirán insistiendo para que el gobierno tomen cuenta otras de las iniciativas que le fueron planteadas