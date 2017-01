Bonomi sobre dichos de Alarcón: solo se habló de violencia y barras bravas

"La televisación era un tema privado que no le incumbía al Ministerio del Interior", dijo

Otro tema que se colará en la interpelación al ministro del Interior, Eduardo Bonomi , serán las "presiones" del anterior gobierno a los presidentes de los clubes por los derechos de televisación del fútbol, denunciadas por el expresidente de Nacional, Ricardo Alarcón. A raíz de las declaraciones de Alarcón en El Observador TV , en las que aseguró que "el gobierno presionó" para que los clubes no estuvieran "en contra de la firma de derechos" que beneficiaba a la empresa Tenfield, el diputado nacionalista Jaime Trobo cursó un pedido de informe.





En su respuesta, Bonomi negó que se haya hablado de los derechos de televisación, pero admitió que la reunión se hizo, que la organizó Tenfield, y dijo que se habló de la violencia en el fútbol y las barras bravas. Alarcón dijo el 16 de diciembre en El Observador TV que "hasta el gobierno presionó a Nacional y Peñarol".





"Fue una reunión en la que no se nos dijo: 'firmen'. Hay otro refrán que dice 'a buen entendedor pocas palabras bastan'", expresó el expresidente de Nacional.





En respuesta al pedido de informe de Trobo, Bonomi dijo: "El ministro del Interior no convocó ni invitó a dicho almuerzo. Solamente asistió". Entre los presentes, Bonomi mencionó al entonces presidente José Mujica, a los presidentes de Nacional y Peñarol, Alarcón y Juan Pedro Damiani, y al representante de Tenfield, Nelson Gutiérrez. No mencionó a Gustavo Torena, quien según había trascendido también participó . Bonomi detalló que fue un "almuerzo en una parrillada cercana al Parque Rodó".





Consultado sobre el motivo de la reunión, Bonomi afirmó: "No perdíamos oportunidad de reunirnos con quienes se pudiera intercambiar opiniones sobre la violencia en el deporte y la situación de las barras bravas".





"No teníamos ningún interés de conversar sobre los derechos de televisación de los partidos de fútbol en nuestro país. Era un tema privado que no le incumbía al Ministerio del Interior", aseguró el ministro.





"La razón por la que no estaba el ministro de Turismo y Deportes (Héctor Lescano) hay que preguntársela a los que convocaron al almuerzo", ironizó Bonomi.





Agregó: "Partir de la presunción que tenía que estar porque se iba a tocar el tema de la televisación de los partidos, es una petición de principios inadmisibles, pues este tema no formaba parte de la convocatoria".





"El señor Alarcón supone una intención que, creo, no le puede atribuir al señor expresidente José Mujica, ni tampoco a mi persona", aseguró. Además señaló que el recuerdo de Damiani de la reunión (dijo que fue una "charla muy linda") "se ajusta más a lo que realmente pasó".





Para el diputado Trobo, la respuesta de Bonomi es "incoherente" y por eso dijo que le surgen varias preguntas para hacerle al ministro en la interpelación. "Su respuesta confirma que el gobierno estuvo metido en un tema que no tiene nada que ver", dijo el legislador a El Observador.





"No recuerda cosas de la reunión pero asegura que no se habló de televisación. Y además por qué Tenfield tiene que invitar al presidente y al ministro a hablar de violencia, qué tiene que ver Tenfield con las barras bravas, y justo no hablan del tema que le interesaba a Tenfield", afirmó Trobo.





El diputado nacionalista agregó que le "sorprende" que el ministro ratifique la importancia de la reunión para Tenfield y quiera justificar que no estaba el entonces ministro de Deportes , Lescano.

