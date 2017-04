Bonomi sobre incidentes en el Campeón del Siglo: "Fue lamentable"

"Ayer además había elementos que se pidieron y no funcionaron. Yo no sé si había identificación de las personas que participaron en estos problemas", agregó. De hecho, el ministro afirmó que hay 30 detenidos por los desmanes en una de las tribunas, que luego irán a las bases de datos de hinchas que no pueden entrar en los espectáculos deportivos. "La responsabilidad es de los que no soportan perder, adentro de la cancha también, pierden la perspectiva de las cosas y en definitiva le hacen daño al club del que son hinchas", sostuvo.









Por otra parte, el jerarca indicó que la Policía entró en el estadio ya que está planteado que ingrese cuando "es superada la seguridad privada", ya que de ese modo "presta garantías". De todos modos, aclaró que de acuerdo con lo que se acordó con los clubes, el responsable de la seguridad es el que organiza el espectáculo, por lo que no está previsto que haya funcionarios policiales en las tribunas. "En el Campeonato Uruguayo (...) está previsto que la Policía esté adentro del estadio sin estar a la vista y que participe con más serenidad", aseguró.





30 detenidos

Los incidentes de este miércoles dejaron 30 personas detenidas que se encuentran declarando ante la Justicia y 18 policías con lesiones leves, se informó a El Observador desde el Ministerio del Interior.

Fuente: