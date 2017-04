Bordaberry y el caso Sanabria: "Responsabilícenme a mí pero no destruyan al Partido Colorado"

En una jornada marcada por discusiones subidas de tono, empujones y golpes de puño, el Partido Colorado expulsó definitivamente de sus filas al propietario del Cambio Nelson, Francisco Sanabria. Al mismo tiempo que Sanabria enfrentaba careos ante la Justicia, los convencionales colorados aprobaban por "amplia mayoría" la moción que lo desvinculaba de la agrupación política. "Francisco Sanabria Barrios está definitivamente desvinculado del Partido Colorado y por consiguiente no puede participar, de ninguna manera, en ninguna de sus actividades, ni ser candidato en elección alguna por el lema Partido Colorado", dice la moción aprobada. No tuvo votos en contra, pero sí dos abstenciones.

Aunque el resultado de la votación fue contundente, la jornada estuvo teñida de polémica. Un cruce de palabras entre los convencionales Aníbal Gloodtdofsky y Miguel Manzi fue subiendo de tono y terminó en episodios de violencia que fueron repudiados por otros participantes del encuentro realizado este sábado en la sede colorada.





El senador Pedro Bordaberry tomó la palabra durante la sesión y asumió su responsabilidad ante los hechos. "Hoy es un día de tristeza y no voy a rehuir responsabilidades. El señor Francisco Sanabria apoyó mi candidatura. Si quieren un responsable, responsabilícenme a mí pero no destruyan al Partido Colorado", sostuvo y despertó los aplausos de los convencionales. "Asumo mi responsabilidad", agregó. Dijo que nunca supo lo que sucedía en el Cambio Nelson aunque aclaró que eso "no es excusa".

Bordaberry defendió con firmeza los pasos que dio el Partido Colorado a medida que surgía información acerca de las denuncias por libramiento de cheques sin fondo y apropiación indebida de depósitos de clientes que tenían dinero en Cambio Nelson.





"El Partido ha procedido bien. Lo apartó. Hoy le está prohibiendo volver a ser candidato por el partido", dijo Bordaberry y apuntó hacia el Frente Amplio. Dijo que la coalición de izquierda se ha negado a investigar otros negocios dudosos en el pasado. Como ejemplo, mencionó el caso de la empresa Aire Fresco y los negocios con Venezuela. Según Bordaberry, hubo un cambio de postura del oficialismo.





Para cerrar su alocución, el líder colorado le recordó a la izquierda los casos de procesados que ha tenido en el pasado. "Le decimos claramente a todo el Uruguay que nosotros no amparamos a los que delinquen y son procesados. No amparamos a los Calloia, no amparamos a los Bengoa, no amparamos a los Lorenzo, cuando nos pasa los apartamos para siempre", sostuvo.

Hacía referencia al expresidente del BROU Fernando Calloia y al exministro de Economía Fernando Lorenzo, ambos procesados por el aval otorgado a la empresa Cosmo por el caso Pluna. El otro mencionado es Juan Carlos Bengoa, imputado por los delitos de fraude, concusión y conjunción del interés público con el privado luego de cometer diversas irregularidades en el arrendamientos de slots.





Bordaberry lamentó los episodios de violencia ocurridos. "Lamentablemente, de lo que se va a hablar es que dos convencionales se tomaron a golpes de puños. Y me duele", dijo.





