Brasil inició importación de electricidad a través de Melo

Con algunos días de atraso a lo previsto, las autoridades del Operador del Sistema Eléctrico (ONS) de Brasil habilitaron la importación de energía eléctrica uruguaya por medio de la conversora de frecuencia de 500 megawatts (MW) ubicada entre Melo y Candiota.





La estatal Eletrobras ofreció en el sistema brasileño un excedente firme de unos 300 MWh que obtuvo por parte de UTE de los excedentes que tiene el despacho energético uruguayo. De acuerdo a la información que figura en el ONS, Eletrobras ofertó en una primera franja (bloque 1) excedentes desde Uruguay a US$ 112 por MWh, y una segunda (bloque 2) a US$ 136 por MWh, que la gestión del ONS tiene previsto incorporar al sistema energético brasileño en lo que resta de mayo.





Estas ofertas corresponden a sobrantes hidráulicos y eólicos que registra Uruguay, porque también hay ofertas (bloques 3, 4, 5 y 6) a valores superiores por MWh de energía que se puede enviar con el parque térmico disponible de UTE.





Si bien precio de compra a UTE por parte de Eletrobras ronda los US$ 80 por MWh, a ese valor hay que sumarle los peajes en territorio brasileño y la comisión que cobra la estatal brasileña por participar de la operación.





Según supo El Observador, en la tarde de ayer se iniciaron los primeros envíos a territorio brasileño por unos 150 MWh a través de Melo , además de los 70 MWh que se estaban enviando por la conversora de Rivera.





El pasado miércoles, la Administración del Mercado Eléctrico (ADME) de Uruguay ofertó a los sistemas de Argentina y Brasil una potencia firme de 300 MWh durante todo el día, un flujo que volverá a repetir en la disponibilidad que pondrá a disposición mañana para los próximos siete días.





La caída en los embalses hidroeléctricos que se están registrando en Brasil abre un panorama alentador para los intereses de UTE, ya que ese mercado paga unos US$ 50 por MWh por arriba de Argentina, que ha sido el cliente histórico para los sobrantes. Asumiendo que Uruguay logre colocar un flujo continuo de unos 300 MWh en promedio por semana en territorio brasileño (unos US$ 4 millones), ello redundará en ingresos mensuales para UTE en el orden de los US$ 20 millones.





De no ocurrir nada extraño con el sistema hidráulico brasileño, se espera que el intercambio con ese mercado se mantenga firme por lo menos hasta la próxima primavera. Eso permitiría superar con creces los US$ 20 millones de utilidades por exportación que UTE proyectó al inicio del año. l

