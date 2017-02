Brasil y Argentina miran a México para contrarrestar "efecto Trump"

Piden detención de Parrilli

Fuente: EFE y La Nación

Los presidentes de Argentina , Mauricio Macri, y de Brasil , Michel Temer, invocaron ayer el "efecto Trump" para proponer un acercamiento entre el Mercosur y México, país sobre el que afirmaron que "empieza a mirar hacia el sur con más decisión".Macri realizó una visita de Estado a Brasil y, así como lo hizo Temer, aprovechó un pronunciamiento conjunto para hablar de la necesidad de una mayor apertura del Mercosur, que según coincidieron ambos debe incluir a México, ahora en serios problemas con Estados Unidos , su principal socio comercial.Sin citar directamente al presidente de EEUU, Donald Trump, tanto Macri como Temer se refirieron a las "dudas" planteadas en el comercio internacional y propusieron una "estrategia" para ampliar los horizontes del bloque que forman Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, del que Venezuela está actualmente suspendida."Que el 2017 sea un año de inflexión positiva para esta alianza estratégica" entre Brasil y Argentina, declaró Macri, quien invitó a Temer a "ser aliados y encarar juntos esta agenda", que pasa por "el fortalecimiento interno del Mercosur y sus relaciones con el mundo".En particular, más allá del acuerdo que ya se negocia con la Unión Europea, propusieron que el Mercosur, cuya presidencia semestral ejerce ahora Argentina, se aproxime con más decisión a la Alianza del Pacífico, que integran Chile, Perú, Colombia y México."Abordamos la necesidad de que el Mercosur promueva una mayor integración con los otros países de Sudamérica y con México y de establecer una relación más próxima entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico", declaró Temer."Ante un mundo con tantas y tamañas incertidumbres" y "cuando gana fuerza una tendencia de desunión y proteccionismo", debe haber "más cooperación e integración", apuntó el mandatario brasileño.En relación a México, Macri fue un poco más allá y dijo que "en esta nueva situación" ese país "empieza a mirar hacia el sur con más decisión".El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer la detención de Oscar Parrilli, exjefe de Inteligencia, al considerar que existe "peligro de fuga" .Parrili está procesado por supuesto encubrimiento agravado en la búsqueda del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, mientras era buscado en el marco de dos causas penales, informó La Nación."Es una paradoja. Estoy procesado por haber encubierto a un personaje que no está procesado, que le han dictado la falta de mérito. Me procesan por haber ocultado información de alguien que no es un delincuente", afirmó el ex funcionario kirchnerista.Pérez Corradi fue detenido en Paraguay y está preso en Argentina, aunque en una causa diferente, ya que es acusado de traficar efedrina y de lavar dinero de la mafia de los medicamentos.La jueza federal María Servini de Cubría entendió que no había mérito para procesarlo como instigador de un triple crimen.