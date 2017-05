Brexit y el deslizamiento hacia el nacionalismo

Fuente: Gideon Rachman / Financial Times

La semana pasada, mientras viajaba de regreso de Berlín en el Heathrow Express, comencé a escribir un discurso para Theresa May, que se daría el día después del fracaso irremediable de las negociaciones del Brexit La primera ministra está sentada detrás de su escritorio en Downing Street. Hay un Union Jack a la vista en la esquina de la habitación. La Sra. May le dice al pueblo británico que, a pesar de los incansables esfuerzos de su gobierno, el Reino Unido y la UE no han podido llegar a un acuerdo. Ella tiene que advertirles a sus compatriotas que se avecinan tiempos difíciles. Habrá graves trastornos en el comercio y el turismo por un período prolongado de tiempo. Es probable que haya una seria recesión. Gran Bretaña tomó una decisión democrática de abandonar la UE. Pero la UE ha demostrado que no está dispuesta a aceptar esa decisión y negociar un acuerdo justo. En cambio, está decidida a castigar al Reino Unido.Ahora vienen las alusiones churchillianas. Bajando el timbre de su voz y mirando directamente a la cámara, la Sra. May dice que algunos políticos europeos parecen creer que pueden humillar a Gran Bretaña y doblegar al país a su voluntad. Claramente, no tienen conocimiento de la historia o naturaleza del pueblo británico. Un país que ha derrotado a Hitler, al Kaiser, a Napoleón y a la Armada Española no tiene motivos para temer a los burócratas de Bruselas, ni a los gobiernos de Malta y Eslovaquia. Una rápida referencia a Shakespeare y a la "isla soberana" y un llamamiento a la unidad nacional, y el discurso terminaría.Me sorprendió bastante descubrir lo fácil que fue componer un discurso como ése, en un corto viaje en tren. Después de todo, estoy entre los que votaron en contra del Brexit en el referéndum de la UE, y todavía me aferro a la esperanza de que nunca sucederá. Si puedo alcanzar sin esfuerzo el lenguaje del nacionalismo, ¿qué podrían hacer los periodistas del Daily Mail o los diputados del Partido Conservador?Todo esto podría descartarse como fantasía ociosa. Pero el peligro de un deslizamiento hacia el nacionalismo y la confrontación es real, en ambos lados del canal. Las negociaciones del Brexit están comenzando con los dos lados a millas (o posiblemente kilómetros) de distancia. Tras reunirse con la Sra. May la semana pasada, funcionarios de Bruselas informaron que las demandas de la primera ministra británica son "completamente irreales" y que vive en una "galaxia diferente". Los británicos, por su parte, consideran que la demanda de la UE de un acuerdo de divorcio de € 60,000 millones es escandalosa. La UE dice que las negociaciones comerciales no pueden comenzar hasta que los británicos hayan acordado pagar. Pero esa posición también es vista como injustificada y punitiva en Londres.Los altos mandatarios del gobierno británico podrían eventualmente concluir que no tienen mayor remedio que cumplir con las normas de la UE. Es posible que, fortalecida por una amplia mayoría en las próximas elecciones, la Sra. May pueda encontrar el espacio político para hacer concesiones dolorosas y enfrentar la resultante furia en los medios de comunicación y su propio partido conservador. Pero es más probable que lo que Bruselas considera indispensable, para Londres resulte imposible.Eso significa el inevitable fracaso de las negociaciones, y subsecuentemente la retórica y la irritación se elevarán en ambos lados del canal. La cultura popular y el sistema educativo han producido un reflejo bastante pronunciado en la mayoría de los británicos, que es susceptible al llamado al glorioso aislamiento. Eso significa que, siempre y cuando las negociaciones con la UE vayan mal, será fácil para los nacionalistas en Gran Bretaña culpar a los franceses y alemanes, y hacer un llamado al sacrificio y la solidaridad nacional que ahogará los llamados a la razón de aquellos a favor de permanecer en la UE.Y mientras que a los europeos les gusta argumentar que su posición está dictada por la razón y la ley –y no por el deseo de castigar a Gran Bretaña– hay, por supuesto, algunos del otro lado del canal que disfrutarán de la oportunidad de humillar a los arrogantes británicos.Ciertamente he visto la ocasional involuntaria sonrisa de los funcionarios europeos, mientras explican cómo la reimposición de los procedimientos aduaneros podría conducir a largas líneas de camiones en las autopistas británicas, apiladas a kilómetros del puerto de Dover. Más allá de los asuntos que surgen directamente del Brexit, hay una plétora de resentimientos enterrados contra Gran Bretaña que pueden resurgir cuando las negociaciones se tornen desagradables. Gianni Riotta, un eminente periodista italiano, ya ve una "furia anti Reino Unido entre los miembros de la alta jerarquía de la UE".La UE, que enfrenta tensiones por posturas divisivas sobre todo, desde el euro hasta los refugiados, está disfrutando actualmente de la inusual unidad de propósito que el Brexit ha producido entre los otros 27 estados miembros. Los británicos esperan que esta unidad se resquebraje, a medida que las negociaciones se vuelvan más difíciles. Pero es igualmente probable que la UE encuentre que la confrontación con Gran Bretaña puede servir como un útil punto de encuentro para una organización dividida y como un foco de la ira por todo lo que está mal dentro de la Unión.Guardaré las notas de mi discurso del Heathrow Express. Podrían proporcionar puntos interesantes siempre y cuando la Sra. May dé su propia versión dentro de un par de años.