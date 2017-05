Buscan la red terrorista

El atacante de Manchester no era un "lobo solitario" e integraba una organización

Vínculos con el EI

Detenido

Fuente: El Observador y agencias

Si había algún tipo de dudas, este miércoles terminaron de disiparse: el atacante solitario que hizo explotar un artefecto explosivo el lunes en un estadio de Manchester no actuó solo y formaba parte de una "red" terrorista.Apenas cuarenta y ocho horas después del atentado en el Manchester Arena –en el que la cantante estadounidense Ariana Grande realizó un concierto– , que dejó hasta el momento un saldo de 22 muertos y más de 60 heridos, algunos de ellos graves, la policía confirmó la pista sobre la que había comenzado a trabajar inicialmente.Entre las víctimas hay una niña de 8 años, varias adolescentes, un joven de 28 años y una pareja de polacos que fue a buscar a sus hijas al recital."Creo que está muy claro que estamos investigando una célula (terrorista)", afirmó el jefe de la fuerza de seguridad local, Ian Hopkins.El funcionario informó que existen "numerosas" investigaciones e n curso para ubicar a eventuales cómplices de Salman Abedi, el autor del atentado que fue identificado este martes.Abebi, un inglés de 22 años, nacido en Manchester e hijo de una familia libia que buscó refugio en Inglaterra para escapar del régimen del dictador Muamar Gadafi, había regresado recientemente de Libia, según confirmó la ministra de Interior, Amber Rudd.A su vez, su colega francés, Gerard Collomb, afirmó que Abedi tenía vínculos probados con el Estado Islámico y es altamente probable que también hubiese realizado una visita a Siria.El Estado Islámico había reivindicado la autoría del atentado al día siguiente y lo atribuyó a un "soldado" del califato.La ministra Rudd también informó que Abedi llegó a estar bajo la atención de los servicios de inteligencia. "Era alguieen que los servicios de inteligencia conocían", explicó la integrante del gabinete de la primera ministra, Theresa May.No obstante, el MI5, el servicio secreto británico, que fue objeto de críticas por su gestión en atentados anteriores, aseguró que Abedi no figura en la lista de 350 yihadistas "fichados". Para la policía, de todas formas, era una "figura periférica".Mientras tanto, en el marco de la investigación fueron detenidas cinco personas en el Reino Unido.La quinta detención se produjo en Wigan, cerca de Manchester. La policía informó que el hombre llevaba un paquete que estaba bajo revisión.En esa línea de investigación, la policía cree que el atacante solitario del Manchester Arena no fue quien construyó la bomba, sino que solo fue el ejecutante del atentado. La BBC informó que solo se trató de "una mula" que portaba el explosivo.En tanto, un hermano de Abedi y su padre, un agente de seguridad, fueron detenidos este miércoles en Trípoli, confirmó un allegado de la familia.Este martes, el gobierno británcio había elevado el nivel de alerta terrorista al máximo máximo o crítico, lo que implicará la salida a las calles de unos 4 mil soldados como forma de apoyar la tarea de la policía y reforzar la seguridad.May había dicho entonces que la medida obedecía al riesgo "inminente" de un posible nuevo ataque. Un despliegue inicial de unos mil militares ya fue realizado enLondres y otras zonas.