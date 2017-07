Cae la faena ante escasez de oferta de ganado gordo

La faena semanal de vacunos entre el domingo 16 y el sábado 22 de julio fue de 32.771 cabezas, según publicó este lunes el Instituto Nacional de Carnes (INAC). La caída en la actividad se debe a la escasez de ganado gordo en el mercado de haciendas, algo que ya hace varias semanas vienen señalando los consignatarios.

Para Darío Marrero, operador de la región noreste del país, esta baja en la faena era esperable, así como la suba de los precios. "Se da la lógica, cuando la oferta merma los precios mejoran", dijo.

Sobre el futuro de los precios consideró que dependerá si la industria frigorífica sigue presionando a la oferta. "Esperamos que sí, por el bien del mercado. Creo que se vienen varias semanas con una demanda de ganado gordo que será importante por parte de la industria", señaló.

Consultado por la disponibilidad de ganado para faena en su región de influencia, respondió que no hay. "Es una característica de esta zona del país. No queda ganado de campo y los de verdeos aún no están prontos", señaló.

Fuente: