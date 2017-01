Caen las cotizaciones de las haciendas gordas

La cifra

Fuente:

Los precios de las haciendas para faena no solo frenaron la suba sino que comenzaron a bajar, según confirmaron consignatarios de ganado consultados por El Observador. Los novillos gordos, pesados y de buena calidad cotizan en el entorno de los US$ 2,90 por kilo. Por los que están próximos a las plantas de faena se puede conseguir hasta US$ 2,95, y las vacas se pagan entre US$ 2,60 y US$ 2,65.El mercado se caracteriza además por un equilibrio entre oferta y demanda. Si bien la oferta es escasa, porque algunos productores están de vacaciones y otros aprovechan el buen clima y la favorable condición de los campos para producir más kilos y esperar precios más altos, en la otra punta la demanda de los frigorífico no ejerce presión.Varias de las plantas industriales que cerraron por licencias y mantenimiento están volviendo a la actividad. Es el caso de Schneck y Solís, mientras hay otras que retornarán a la actividad en las próximas semanas.Facundo Schauricht, secretario de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) e integrante del equipo de Zambrano & Cía, confirmó a El Observador que los mayores rendimientos tras la entrada en vigencia de las nuevas exigencias para el dressing en los frigoríficos hacen que estos paguen menos por el kilo de materia prima. En definitiva, se pagaría más o menos el mismo monto por cabeza, considerando que el ganado está rindiendo más.Para Schauricht, la mejor solución para terminar con la discusión de los rendimientos es el pago en tercera balanza.El intermediario consideró que para abastecer los actuales niveles de faena hay oferta suficiente, pero opinó que en 15 días la oferta será superior a la demanda y podrían bajar los precios, algo que suele ocurrir cada año.Durante la semana pasada se faenaron en Uruguay 44.238 vacunos, 53% vacas y 44% novillos. Las plantas que más faenaron fueron Tacuarembó (3.719 vacunos); BPU (3.574); y PUL SA (3.080), informó ayer INAC.Es el precio al que cotizan los novillos gordos en el actual mercado; por los lotes cercanos a las plantas frigoríficas se puede conseguir hasta US$ 2,95 por kilo.