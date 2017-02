Caetano Veloso: "No tengo igual dominio de mi voz, lo percibo como una marca de la vejez"

Es uno de los artistas más celebrados y adorados de Brasil y del mundo. Junto con Gilberto Gil, en 2015 le puso calidez a una fría noche de setiembre, con un show de dos horas en el Velódromo. Dos años después, Caetano Veloso regresa a Montevideo y nuevamente estará acompañado. En esta ocasión el bahiano compartirá el escenario del Auditorio Nacional del Sodre con Teresa Cristina, un talento de la samba que ha logrado un gran reconocimiento tras el lanzamiento de su disco Canta Cartola.

Antes de sus shows del 7 y 8 de marzo, Veloso respondió vía mail algunas preguntas de El Observador. Allí habló de su afinidad con Teresa Cristina, su regreso a las giras y el futuro de la música.

Hace muy poco usted estaba de gira junto a su colega Gilberto Gil. ¿Por qué decidió volver nuevamente a los viajes? ¿Cómo se prepara para cada gira?

Me preparo como puedo. Esta vez estoy en Bahía desde diciembre. Vuelvo a Río después del carnaval y viajo el día 6. Descansé más de dos meses. Y mi tierra está muy buena con la brisa y las canciones que los nuevos chicos hacen para el carnaval. Gil está participando de presentaciones relacionadas al carnaval. Yo he dicho "no" para todo. Aun así no me siento preparado para viajar tanto. Siempre fui perezoso.

Su camino y el de Teresa Cristina se cruzaron ya hace mucho tiempo. ¿Cómo nació esta gira en particular?

Ella tenía ese show con canciones de Cartola. Conversamos antes y ella aprovechó mucho de lo que le había dicho. Cuando vi el show, me encantó. Al presidente de la discográfica con quien trabajo en Estados Unidos (Nonesuch) le gustó mucho el disco en vivo de ese show de Teresa. Quiso lanzarlo mundialmente. Para ello, me pidió que hiciera una presentación con ella en Nueva York. Fue un éxito y las invitaciones llegaron de todas partes. Hicimos las que fueron posibles.

¿Qué vio en ella que le hizo querer compartir escenario?

Teresa es una síntesis del significado del samba de Río. Es una versión muy refinada y elegante suya. No imaginaba compartir escenario con ella. Adoré hacerlo cuando lo hice durante las grabaciones para el álbum Zii e Zie. La invité a que cantara conmigo una canción mía que me gusta mucho, Gema, y me impresionó como ella era culta, conocedora de la tradición musical brasileña, de mi trabajo, de cosas extranjeras, todo. Nos hicimos amigos. Para mí es una maravilla ver y oír a Teresa cantar cada noche.

¿Presta atención a los nuevos talentos musicales brasileños? ¿Y del exterior?

Como puedo. Me interesa mucho de lo que oigo. Hoy día es diferente. Me gustaba ir a la tienda y comprar CD. Hoy espero que uno de mis hijos me muestre algo en internet. A veces encuentro solo. En Brasil hay muchas cosas, muy variadas. Ludmila, Anitta, Thiago Amud, Ava Rocha, MC Beijinho, MC G15... no me vienen todos los nombres a la cabeza.

En estos espectáculos se aleja conscientemente del repertorio que ya realizó en su gira anterior. ¿Cómo explora en su catálogo para sacar canciones que no se hayan repetido y todavía le emocionen?

Sí, el criterio inicial fue elegir canciones que no estaban en el show con Gil. Lo bueno es que muchas de mis canciones me gustan más de lo que me gustaban antes. Pero siento que no tengo igual dominio de mi voz, lo percibo como una marca de la vejez.

¿Cómo ve el futuro de la música brasileña? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué podría recomendar?

El futuro depende del camino posible en la cultura digital. Por ahora, estamos sobre el peso del dominio de las plataformas de streaming y cómo se resolverá el problema autoral. Si es toda una cuenta que se hace lejos –y es una cuenta misteriosa– uno queda aquí sin saber cómo y de qué vivirá.

¿Planea en algún momento volver al estudio para componer un nuevo disco?

Sí. Tengo ganas de cantar con mis hijos. Y tengo ideas para canciones que grabaría con sonidos que se me ocurren. Ya veré.

Teresa Cristina

Aunque su carrera ya supera la década, la cantante brasileña Teresa Cristina logró capturar la atención del público brasileño e internacional gracias a su más reciente trabajo, Teresa Cristina canta Cartola. Se trata de un CD y DVD en vivo lanzado por el sello estadounidense Nonesuch, en el que la artista versiona canciones del venerado compositor de samba Angenor de Oliveira, conocido como Cartola. Su voz y su interpretación le han dado un lugar especial dentro de la nueva samba.

En el espectáculo que presentará acompañando a Caetano Veloso en Montevideo, Teresa Cristina abrirá el escenario, para luego dejarle lugar al reconocido músico brasileño. Y finalmente en el cierre compartirán algunas canciones.

