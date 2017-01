Cámaras empresariales reactivan queja en la OIT por ley de negociación colectiva

Las cámaras empresariales resolvieron este lunes reimpulsar ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la queja que reclama cambios en la ley de Negociación Colectiva.

Los empleadores habían abierto en 2015 una tregua que se extendió por dos años, por la que se comprometieron a no promover que el caso uruguayo fuera considerado en la llamada "lista negra" de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT. Esa lista la integran países que no respetan leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales.

La decisión obedece a la falta de avances, que según las gremiales, existe en las negociaciones tripartitas para incorporar modificaciones como recomendó la OIT hace siete años. "En 24 meses no logramos nada. Presentamos propuestas y el gobierno también hizo su esfuerzo, pero el PIT-CNT no presentó nada", dijo a El Observador el presidente de la Cámara de Industrias, Washington Corallo.

En una reunión celebrada este lunes entre representantes de las cámaras de Industria y Comercio se acordó volver a insistir en la OIT para que se analice el caso.

El punto que encabeza las reivindicaciones de las cámaras empresariales se basa en la negativa del gobierno y el PIT-CNT a regular el procedimiento para garantizar la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de los empresarios a ingresar en sus instalaciones durante las ocupaciones.

En 2010, el Comité de Libertad Sindical de la OIT pidió al gobierno que velara por el respeto a los derechos de empresarios y no huelguistas, pero a juicio de las gremiales eso hasta ahora no ha sucedido.

