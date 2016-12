Fifth Harmony - Worth It ft. Kid Ink









Fifth Harmony - That's My Girl Video de That's My Girl de Fifth Harmony



"Después de cuatro años y medio de estar juntos, fuimos comunicadas por sus representantes que Camila decidió abandonar Fifth Harmony", indicó el grupo en un comunicado. "Le deseamos lo mejor", agregó. El anuncio fue dirigido a los fans del grupo, conocidos como Harmonizers.



Embed pic.twitter.com/YlWylsw5uE — Fifth Harmony (@FifthHarmony) 19 de diciembre de 2016

"Estamos emocionados por nuestro futuro y no podemos esperar por lo que nos trae el nuevo año. Harmonizers, estamos en esto juntos. Los amamos con todo nuestro corazón", expresó Fifth Harmony, e indicaron que continuarán con la carrera musical de la banda. El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la agrupación estadounidense, que a partir de la salida de Cabello quedará conformado por sus restantes cuatro integrantes: Normani Kordel Hamilton, Lauren Jauregui, Allyson Brooke Hernandez y Dinah Jane Hansen."Después de cuatro años y medio de estar juntos, fuimos comunicadas por sus representantes que Camila decidió abandonar Fifth Harmony", indicó el grupo en un comunicado. "Le deseamos lo mejor", agregó. El anuncio fue dirigido a los fans del grupo, conocidos como"Estamos emocionados por nuestro futuro y no podemos esperar por lo que nos trae el nuevo año., estamos en esto juntos. Los amamos con todo nuestro corazón", expresó Fifth Harmony, e indicaron que continuarán con la carrera musical de la banda.





Cabello, de 19 años, ya había empezado a dar señales de estar interesada en una carrera como solista. En noviembre de 2015 había cantado I Know What You Did Last Summer junto al canadiense Shawn Mendes, y hace dos semanas había lanzado el tema Bad Things junto al rapero Machine Gun Kelly.