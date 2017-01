Canales de Fox dejarán de emitirse en Directv

La cadena informó que la medida fue tomada a nivel regional porque no se llegó a un acuerdo





"Lamentablemente, aún no se ha llegado a un acuerdo para la renovación de la distribución de sus canales y servicios. Por este motivo, de no darse las condiciones necesarias, la transmisión de sus contenidos se interrumpirá a fin de enero; no obstante, Fox Networks Group Latin America continuará haciendo su mayor esfuerzo para llegar a un acuerdo", dijo la compañía en un comunicado.





Los canales del grupo que se emiten en los paquetes básicos de Directv (Plata y Oro) son Fox, FX, Fox Life, NatGeo, NatGeo Wild, MundoFox, Film Zone, y Cinecanal, además de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports 3, y las versiones en HD en los casos que exista. La baja de las señales incluirá también las del paquete premium: Fox1, Fox Action, Fox Movies, Fox Cinema, Fox Classics, Fox Family y Fox Comedy, y sus versiones en HD.





Directv no hizo declaraciones al respecto hasta el momento.

