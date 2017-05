Cannes cumple 70 y Netflix se coló en la fiesta

Para su edición número 70, el Festival Internacional de Cine de Cannes prepara una de sus presentaciones más vistosas. En su aniversario, el certamen cinematográfico que se inicia mañana contará con novedades que moldearán la forma que el festival tomará en el futuro.

La alfombra roja que se tenderá sobre la escalinata del Palais des Festivals et des Congrès –presentada como el "buque insignia" del festival por su delegado general, Thierry Frémaux– será recorrida, por ejemplo, por un jurado que incluye a los directores Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino y Barry Jenkins, así como alos actores Jessica Chastain, Will Smith y Uma Thurman, quienes integran una de las formaciones más rozagantes en la trayectoria del evento

Cannes también será el lugar elegido para la exhibición de los dos primeros capítulos de la nueva temporada de Twin Peaks, la serie televisiva de culto del director David Lynch emitida en la década de 1990. El regreso al festival de este realizador (ganador de la Palma de Oro a Mejor director por El camino de los sueños, en 2001), con su elogiada ficción televisiva, denota una apertura de Cannes hacia el sector que lidera la industria del entretenimiento.

Pero antes de tener a las cámaras y sus flashes capturando los alrededores de la costa del sureste de Francia, la antesala del evento tuvo que afrontar algunos contratiempos públicos que mostraron que, aún 70 ediciones después, el festival tiene cosas por aprender.





El invitado disgustado

OKJA | Teaser [HD] | Netflix Primer avance de Okja



Uno de los obstáculos sorteados por el festival fue un cruce público entre la organización, los operadores de las salas de cine en Francia y la plataforma de streaming Netflix, que este año concursará por primera vez con dos películas en la competencia oficial por la Palma de Oro. Debido a que las películas de Netflix Okja, de Bong Joon-ho, y The Meyerowitz Stories, de Noah Baumbach, no tienen un estreno asegurado en los cines de Francia, los operadores de salas de ese país pidieron que el festival las removiera de su programación, justificando que su ausencia en las salas es contraproducente para la industria cinematográfica gala.

Tras pedirle a Netflix que aceptara que los largometrajes tuvieran un estreno limitado para el público general y no solo para los abonados de la plataforma, Cannes anunció en un comunicado que no se llegó a un acuerdo.

Pese a que los filmes de Netflix seguirán en competencia, Cannes comunicó que a partir de la próxima edición del certamen cualquier película que desee participar en la competencia del festival deberá comprometerse previamente a ser distribuida en las salas francesas.

Durante las negociaciones, el gerente general de Netflix, Reed Hastings, publicó en su cuenta de Facebook su opinión sobre el asunto. “El establishment cierra filas contra nosotros. Vean Okja el 28 de junio en Netflix, un filme maravilloso que las cadenas de salas nos quieren bloquear para su ingreso a la competencia del Festival de Cannes”.





Por su parte, el director de Contenidos de Netflix, Ted Sarandos, mantuvo una postura más neutral sobre el asunto. “Históricamente, ha habido muchas películas sin distribución que entraron en el festival. La distribución es algo de lo que las personas hablarán por muchos años por venir”, dijo en una conferencia de prensa en torno a Okja. “En los próximos años, Cannes seguirá invitando a las mejores películas del mundo. La distribución está cambiando, por lo tanto los festivales seguirán cambiando también”.





Retoque controversial

En marzo la organización de Cannes presentó el afiche oficial de la edición aniversario del certamen. El cartel, que muestra a la actriz italiana Claudia Cardinale bailando en un tejado de Roma en 1959, provocó una controversia. Al comparar el póster con la fotografía original de la protagonista de El gatopardo (1963) quedó en evidencia que la imagen fue alterada para reducir la cintura y el contorno de las piernas de la actriz, lo que despertó la crítica hacia el festival.

Antes que la discusión creciera, la artista italiana salió rápidamente a respaldar a Cannes. “Se trata de un cartel que, más allá de representar una imagen de mí, representa un baile, un vuelo”, dijo Cardinale en un comunicado dirigido a la agencia AFP. “Esta imagen ha sido retocada para acentuar este efecto de ligereza y me transforma en un personaje de ensueño: es una sublimación. El ánimo de realismo no tiene cabida en este caso y, como feminista convencida, no aprecio ninguna ofensa al cuerpo de la mujer”, señaló la italiana.

Al mismo tiempo la organización de Cannes aclaró que el afiche no se trataba una foto “sino de un cartel y una composición gráfica”, y agradeció a la agencia parisina Bronx por su confección.

Primer avance de La cordillera Primer avance de La cordillera de Santiago Mitre

Otra de las críticas recibidas por el festival fue la falta de una mayor cantidad de obras de origen latino en su programación. La exhibición –que presentará nuevas películas de Todd Haynes, Michael Haneke y Sofía Coppola, entre otros– tendrá siete largometrajes latinoamericanos.

En la sección oficial de la sección Un certain regard competirán La cordillera –un drama político del argentino Santiago Mitre con Ricardo Darín y Erica Rivas; La novia del desierto, ópera prima de las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato; y Las hijas de Abril, del realizador mexicano Michel Franco Chronic con la actuación de la española Emma Suárez.

