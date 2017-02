Carnaval pone el "broche de oro" a una temporada veraniega récord

La temporada turística cierra con carnaval , el último mojón del verano, con la inercia de un enero que dejó un récord histórico de turistas. Además, tanto los operadores como el gobierno coinciden en que el cierre de febrero y arranque de marzo muestra un ritmo de actividad alentador. Por Tres Cruces habrán transitado en la semana de carnaval más de medio millón de pasajeros y hay zonas donde la ocupación llega a 100%.





En diálogo con El Observador el subsecretario de Turismo, Benjamín Liberoff, dijo que la información que está surgiendo de los principales agentes turísticos parece ratificar el "muy buen desempeño" que mostró enero. El jerarca explicó que eso obedece a la estabilidad que han mostrado las principales variables macroeconómicas de los países vecinos, así como la cotización del dólar en Uruguay. "No me acuerdo que me haya tenido que quedar hasta las 10 de la noche sin poder conseguirle alojamiento a turistas", dijo Héctor Araújo, asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este.





El ejecutivo indicó que la ocupación en el balneario fue prácticamente de 100% entre viernes y ayer. "El sábado estuve hasta muy tarde intentando colocar gente en hoteles y no había lugar. Terminaron durmiendo en los autos", aseguró. El buen fin de semana contrasta con un febrero que por momentos llegó a 30% de ocupación en hoteles. Si bien no están los números definitivos, Araújo calcula que de viernes a hoy promediarán el 90% de ocupación.





Los empresarios del turismo aguardan que estos días "óptimos" de carnaval suban el promedio del mes. "Lo que tiene febrero es que solo son 28 días, entonces tres días repercuten mucho en el total", explicó Araújo, y agregó que "ojalá se llegue a los números de febrero pasado". Por su parte, el presidente de la Asociación Turística de Colonia, Gerardo Pernigotti, indicó que en su departamento el nivel de ocupación es del 100%. La presencia de los argentinos es más que evidente con un porcentaje que ronda el 90%, el restante 10% se distribuye entre brasileños y otras nacionalidades.





"Los uruguayos no eligen Colonia en los meses de verano, suelen optar por el este", explicó. El empresario indicó que a nivel de tarifas Colonia está "competitivo" para los visitantes de la vecina orilla y "un poco caro" para los brasileños, que son lo que más atención prestan a los precios.





El peso del clima

Araújo recordó que en febrero las condiciones climáticas inciden más que en el primer mes del año. En ese sentido, dijo que tanto las tormentas como los pronósticos fallidos del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) provocaron que la gente se abstuviera de viajar. Lo contrario ocurrió este fin de semana largo. "Si ponés una alerta por tormentas, la gente se queda en la casa; pero si la alerta es por calor, a nadie le importa", aseguró el operador.





En tanto, para Jesús Ramos, presidente de la Corporación Rochense de Turismo, la elevada ocupación en carnaval es habitual en el departamento esteño. Frente a un febrero "muy desparejo", con un promedio de ocupación del 60%, el fin de semana "fue perfecto". Ramos agregó que este año hubo más presencia de argentinos pero se mantuvo la gran mayoría de uruguayos.

Al igual que Araújo, Ramos atribuyó esa inconstancia a las inclemencias del tiempo. En ese sentido, destacó que las altas temperaturas del fin de semana largo ayudaron al sector turístico, en contraste con las lluvias y tormentas de principios de mes.





Para Ana Caram, directora de Turismo de la Intendencia de Rocha, los días de carnaval son "el broche de oro" de la temporada estival. Según la jerarca, el departamento estuvo incluso más repleto que en los días de enero.





Aunque destacó la afluencia de argentinos y brasileños, Caram dijo estar especialmente conforme con el turismo interno. La funcionaria dijo que mientras que los argentinos prefirieron especialmente La Paloma y La Pedrera, los brasileños se concentraron en Barra del Chuy y Punta del Diablo. Por otra parte, destacó el movimiento en Cabo Polonio donde, según sus cálculos, había alrededor de 5.000 personas el domingo.





Transitarán más de 500 mil por Tres Cruces

El buen desempeño de los últimos dos fines de semana fuertes del verano –que se vieron reforzados por la coincidencia con el feriado de carnaval– sirvió para que las compañías de ómnibus interdepartamentales logren mantener el ritmo de actividad respecto al año pasado, cortando así con una racha de caída "por la fuerte competencia" de los autos particulares, comentó a El Observador el jefe de control de la terminal de Tres Cruces, Osvaldo Torres. Más de medio millón de personas transitarán esta semana por la principal terminal de ómnibus. Durante el fin de semana, las frecuencias a destinos típicos de carnaval, como Melo y Artigas , mantuvieron un ritmo acorde a su tradición, pero no ocurrió lo mismo con Rivera, donde se notó un movimiento inferior. De todas formas, Torres indicó que el 30% de la operativa de esta semana está concentrada en los balnearios de la costa este (Canelones, Maldonado y Rocha). Los viajes a destinos con fuerte movida carnavalera como La Pedrera, La Paloma y Punta del Diablo sobresalen sobre el resto. Otro "dato alentador" de esta semana fue un "tránsito muy fluido" de argentinos que también contaban con días de asueto. Los primeros dos días de la semana de carnaval (viernes y sábado), salieron por Tres Cruces 3.000 servicios, cifra que implicó un movimiento de unos 120 mil pasajeros. En tanto, una proyección para los 11 días corridos hasta el 6 de marzo prevé unos 15 mil servicios de ómnibus, lo que involucrará más de medio millón de personas, dijo Torres.









Fuente: