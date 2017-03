Carrie Fisher no aparecerá de forma digital en la nueva Star Wars

El presidente de Disney confirmó que la compañía no incluirá imágenes digitales de la fallecida actriz en Los últimos Jedi

El presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger, confirmó que la compañía no incluirá imágenes digitales de la fallecida Carrie Fisher en la nueva entrega de Star Wars, de estreno en diciembre, y que se estudian ideas para rodar más películas de la franquicia.

"Cuando compramos Lucasfilm, decidimos hacer tres películas, los episodios VII, VIII y IX. Tuvimos que hacer frente a la tragedia en 2016", indicó Iger en alusión a la muerte de Fisher a los 60 años.

"Carrie aparece a lo largo de todo el episodio VIII. No vamos a cambiar nada de la película para tratar su muerte. Su interpretación permanece intacta. En Rogue One tuvimos algunos personajes digitales. Pero ahora no vamos a hacer eso con Carrie", agregó.

La imagen digitalizada de Fisher interpretando a la Princesa Leia en la película original de 1977 fue utilizada en las secuencias finales de Rogue One, la primera película derivada de de Star Wars.

Iger, quien permanecerá como presidente y consejero delegado de Disney hasta el 2 de julio de 2019, según anunció hoy la compañía, hizo estas declaraciones durante una charla en la Universidad del Sur de California (USC).

Además de confirmar que la interpretación de Fisher en el episodio VIII de la saga (Los últimos Jedi) no se verá modificada, Iger indicó que la empresa está evaluando opciones para rodar más entregas de la franquicia galáctica.

"Estamos empezando a hablar sobre lo que podría pasar tras el episodio IX. Sobre cómo podría ser otra década y media de historias de Star Wars", afirmó.

El director reveló, asimismo, que la nueva cinta escindida de ese universo, centrada en la figura del contrabandista Han Solo en su juventud, girará en torno a sus experiencias entre los 18 y los 24 años.

La cinta, protagonizada por Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Woody Harrelson y Thandie Newton, llegará a las salas en mayo de 2018.

Fuente: