Carroza de US$ 20 mil abre el carnaval en 18 de Julio

Mejores premios

Los últimos campeones

La Intendencia de Montevideo (IMM) planea cambios reglamentarios para mejorar el espectáculo del Desfile Inagural del Carnaval –cuya edición de 2017 se hará hoy desde la hora 20.30 por la avenida 18 de Julio desde Plaza Independencia a Barrios Amorín– y esta noche exhibirá una muestra de lo que anhela para 2018: el carro alegórico que llevará a las reinas, patrocinado por una marca de helados, es un adelanto de un futuro concurso de grandes carros financiados por empresas públicas y privadas.Creado por Federico Gauthier –artesano con varios años construyendo carros en el Desfile de la Primavera de Dolores–, el que se presentará hoy se elaboró en uno de los galpones de la Rural del Prado, costó US$ 20.000 y mediante su diseño se homenajea a los 100 años de La Cumparsita.Este año el tango creado por Gerardo Matos Rodríguez es un elemento muy considerado por los carnavaleros para sus propuestas. Fue el eje temático del espectáculo de elección de las reinas el martes y es la canción que eligió la comparsa Yambo Kenia para su show.Este año, y con el objetivo de estimular a los componentes de los conjuntos, la IMM elevó la inversión en premios 10%, a $ 748.000. Por ejemplo, según el fallo del jurado que preside Fabián Cardozo, la mejor comparsa recibirá $ 56.000; la mejor murga $ 47.000; y los mejores parodistas, humoristas y revistas $ 41.000.Hoy la venta de localidades –todas numeradas– la hará personal identificado en la zona del desfile. Las sillas de Plaza Independencia a Andes valen $ 250, de Andes a Ejido $ 300, y de Ejido a Barrios Amorín $ 140. Se estima que habrá unos 50 mil asistentes sumando público (entre ellos muchos turistas), quienes desfilan y quienes desarrollan labores en esa zona del Centro.La IMM elevó 10% la inversión en premios para los conjuntos y figuras destacadas del desfile inaugural.El desfile, que será televisado por VTV y Canal 10 (21 horas), demanda una inversión de la IMM que ronda los $ 2 millones.Participarán los 41 conjuntos que desde el próximo lunes competirán en el Teatro de Verano y propuestas que no compiten por los premios. Habrá 74 participantes. Como en los últimos años, para evitar baches que solían crear los pasajes más lentos de las comparsas, se desfilará por bloques: primero revistas, luego humoristas, posteriormente parodistas, luego murgas y por último habrá una "mini llamada" con las comparsas. Cada conjunto debe hacer el recorrido en menos de 54 minutos.Si hubiera mal tiempo –algo que no se prevé–, el desfile se pospondría para mañana con los mismos detalles. Si eso sucediera, el desfile de escuelas de samba programado para mañana, también por 18 de Julio, pasará para el sábado.

La murga Diablos Verdes, los parodistas Nazarenos, la comparsa Sarabanda, los humoristas Los Chobys y la revista Tabú fueron los ganadores del Desfile Inaugural del carnaval del año pasado.

El orden del desfile

Propuesta / Salida / Llegada

Carro con las Reinas del Carnaval, 20:30 y 21:24

Cabezudos de Ajedrez 2017, 20:30 y 21:24

Murga Colorines - Taller Taita, 20:30 y 21:24

Bafo da Onca (F/C), 20:35 y 21:29

Tabú (revista), 20:45 y 21:39

La Compañía (revista), 20:49 y 21:43

El Show de la 8 (F/C), 20:49 y 21:43

House (revista), 20:53 y 21:47

Madame Gótica (revista), 20:57 y 21:51

Camioneta de Discapacitados, 20:57 y 21:51

Los Chobys (humoristas), 21:01 y 21:55

Sociedad Anónima (humoristas), 21:05 y 21:59

Los Patanes (F/C), 21:05 y 21:59

Cyranos (humoristas), 21:10 y 22:04

Fantoches (humoristas), 21:14 y 22:08

No te Comas los Morrones (humoristas), 21:18 y 22:12

Géminis (F/C), 21:20 y 22:14

Nazarenos (parodistas), 21:24 y 22:18

Zíngaros (parodistas), 21:28 y 22:22

Aristophanes (parodistas), 21:32 y 22:26

Momosapiens (parodistas), 21:36 y 22:30

Los Antiguos (parodistas), 21:40 y 22:34

El Show de Nilda (F/C), 21:44 y 22:38

Los Diablos Verdes (murga), 21:44 y 22:38

Don Timoteo (murga), 21:52 y 22:46

Cayó la Cabra (murga), 21:56 y 22:50

Metele que son Pasteles (murga), 22:00 y 22:54

Patos Cabreros (murga), 22:04 y 22:58

La Clave (murga), 22:08 y 23:02

La Trasnochada (murga), 22:12 y 23:06

Araca la Cana (murga), 22:16 y 23:10

La Venganza de los Utileros (murga), 22:20 y 23:14

La Margarita (murga), 22:24 y 23:18

Momolandia (murga), 22:28 y 23:22

La Gran Muñeca (murga), 22:32 y 23:26

La Buchaca (murga), 22:36 y 23:30

Curtidores de Hongos (murga), 22:40 y 23:34

La Gran Siete (murga), 22:44 y 23:38

La Lunática (murga), 21:48 y 23:42

La Martingala (murga), 22:52 y 23:46

La Mojigata (murga), 22:56 y 23:50

Línea Maginot (murga), 23:00 y 23:54

Sarabanda (lubolos), 23:05 y 23:59

C 1080 (lubolos), 23:10 y 00:04

Yambo Kenia (lubolos), 23:15 y 00:09

Tronar de Tambores (lubolos), 23:20 y 00:14

La Carpintera Roh (lubolos), 23:25 y 00:19

Integración (lubolos), 23:30 y 00:24

Senegal (lubolos), 23:35 y 00:29

Nigeria (lubolos), 23:40 y 00:34

F/C: fuera de concurso

Nota: el tránsito por 18 de Julio se interrumpirá a las 17

Fuente: www.montevideo.gub.uy



Fuente: