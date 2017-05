Casi la mitad de médicos cree que ejercer afecta su calidad de vida

De todos modos, el 73% de los encuestados está conforme con su calidad de vida en general. Además, el 80% de los trabajadores de la salud no cambiaría de profesión, ya que volvería a elegir estudiar medicina. El estudio se realizó a fines del año pasado e incluyó la opinión de más de 600 profesionales de la salud.

El multiempleo caracteriza a los médicos, ya que el 41% de los encuestados trabaja en tres o más lugares. En el caso de los hombres, el 44% de ellos desarrolla tareas a tres o más instituciones diferentes, mientras que en las mujeres ese número baja al 37%. En el otro extremo se encuentran los profesionales que solo ejercen en un lugar, que son el 20% de los trabajadores que participaron en la encuesta.

Asimismo, solo el 7% de los médicos trabaja hasta 40 horas por semana, es decir, atienden ocho horas por día. Hay diferencias en las jornadas laborales dependiendo del género, ya que el 21% de los hombres trabaja más de 70 horas por semana. En el caso de las mujeres esta cifra baja al 10%. En total, cuatro de cada 10 médicos trabajan al menos 50 horas por semana.

De todos modos, la mayoría de los profesionales de la salud muestra satisfacción con su actividad laboral. El 48% de los médicos está conforme con el tiempo que tiene para descansar. Además, el 52% cree que sus condiciones laborales son buenas y el 56% de los trabajadores que participaron del sondeo están satisfechos con la remuneración que reciben. Asimismo, el 64% de los médicos está conforme con la carga horaria que tienen.

Por otra parte, la encuesta se centró en la adopción de hábitos saludables por parte de los profesionales de la salud, ya que ellos son los que les recomiendan a sus pacientes que adopten determinadas conductas. Según el documento, el 59% de los médicos realiza actividad física. En el caso de los hombres, esta cifra se eleva al 67% de los encuestados. En tanto, el 52% de las mujeres hace ejercicio. También les preguntaron si se hacían chequeos médicos regulares y el 83% de los consultados se controló en el último año.

Cuatro de cada 10 padecen alguna enfermedad y más de un tercio de ellos lo atribuye a la profesión. La prevalencia de enfermedades aumenta con la edad.

La actualización profesional fue otro de los temas del estudio. En este sentido, casi 9 de cada 10 profesionales de la salud dedican tiempo todas las semanas a actualizarse en temas médicos. La mayoría (52%) pasa entre dos y cinco horas semanales a estudiar nuevos temas. En tanto, uno de cada cuatro dedica más de seis horas a esta práctica.

Una profesión poco valorada en la sociedad

La encuesta realizada por la consultora Cifra para el Colegio Médico mostró que los profesionales de la salud perciben que son poco valorados en la sociedad.









De hecho, el 66% de los consultados cree que la sociedad uruguaya subvalora a los médicos. En contrapartida, el 24% de los trabajadores encuestados cree que los médicos reciben la valoración que merecen. En tanto, el 8% considera que la profesión médica no es nada valorada por los uruguayos. El 2% restante no contestó esa pregunta.





Por otra parte, también se les preguntó a los encuestados si el desempeño de la profesión era lo que esperaban cuando empezaron a estudiar. En ese caso, el 44% de los médicos consultados cree que la actividad laboral cumplió con sus expectativas estudiantiles. Sin embargo, el 36% de los profesionales de la salud que participaron de la encuesta consideran que el trabajo no solo no cumplió con lo que esperaban, sino que es peor que lo que se imaginaban. En tanto, el 16% respondió que desempeñarse como médico es mejor de lo que esperaban cuando estudiaban. El restante 4% no respondió esa pregunta.