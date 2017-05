Casttor, plataforma para saltar a la fama en un touch

Por Genoveva Malcuori

Varones con aspecto de vikingos, mujeres de mediana edad que sepan tocar el violín, veteranos con pinta de gauchos, modelos pelirrojas o jóvenes que midan más de un metro noventa, son algunos de los requisitos muy específicos que pueden surgir para trabajar en publicidad. Hasta ahora la búsqueda de personas con estas u otras características era tarea de las empresas castineras, agencias de modelos o productoras. Pero los requerimientos muchas veces no coinciden con las características de aquellos que forman parte de las bases de datos . Es ahí cuando se recurre a llamados a través de medios no tradicionales, como redes sociales, o se los sale a buscar en lugares públicos.





Para simplificar esa búsqueda fue pensada Casttor. Se trata de una plataforma para buscar y gestionar talentos o personas comunes que quieran trabajar en producciones audiovisuales, eventos o promociones.





Fue desarrollado con inversión propia por Inmind , una empresa de software nacional especializada en aplicaciones móviles, que nació como proyecto de fin de carrera de Ingeniería en Sistemas, preincubada en el CIE-ORT





Desde hace un mes, Casttor está disponible en AppStore y en Google Play. Al descargarla, se debe completar datos básicos y otros asociados al aspecto físico (edad, estatura, musculatura, color de piel, de pelo y de ojos). Se debe responder si se cuenta con algún tipo de talento; si luce un estilo particular; o practica deportes . Además, se solicitan fotografías actuales.





Juan Arrillaga y Omar Saadoun , socios junto a Julio Ruiz , reconocieron que el "desafío grande" que tienen por delante es generar "una buena comunidad" en la que participen muchas personas y donde la información sea "de calidad". No les sirve que alguien se registre pero que complete dos datos y no ponga ninguna foto. Buscan perfiles completos.





Tras el registro, se comienza a acceder a información sobre castings. A su vez, se recibe invitaciones para participar, porque las productoras y castineras pueden filtrar perfiles y convocarlos, si lo consideran oportuno.





600 usuarios registrados tiene Casttor a un mes de su lanzamiento. 200 personas fueron las que completaron su perfil en el registro de la aplicación.



Preselección

En caso de tratarse de una producción audiovisual, la selección final del actor o la actriz se hace luego de ver su desempeño frente a cámara. De esta manera la aplicación no anula el trabajo de las castineras, productoras ni agencias de modelos. "La aplicación no funciona si las castineras y las productoras no la alimentan. O sea, nosotros no salimos a buscar casting, no brindamos ese servicio", comentó Arrillaga.





No obstante, sí realizaron un llamado, dado que están buscando "la cara de Casttor" –tanto de varón como de mujer– con el fin de impulsar el registro de los primeros usuarios. Y a partir del mes de junio habrá nuevos castings externos.





La recepción por parte de las productoras viene siendo positiva, ya que "ven que suma y que no se interpone en la operativa diaria". E inclusive, les señalan que es algo que hace tiempo debería estar funcionando.



"En Uruguay estamos probando, viendo que funcione el modelo, que tenga aceptación, pero la idea es crecer para afuera". Juan Arrillaga, socio de InMind





Desde la Cámara Audiovisual del Uruguay se destacó el trabajo desarrollado por distintos actores para la "profesionalización" del sector. Señalaron que las castineras son "emprendimientos relativamente jóvenes" porque en la década del 90 sólo se hablaba de "representantes de modelos", pero que luego se crearon nuevos espacios y modos de búsqueda. Hoy no existen datos sobre la cantidad total de agencias y castineras existentes, puesto que además de las empresas establecidas hay trabajadores independientes que ofrecen servicios para las producciones audiovisuales.





De largo alcance

Si bien, mediante la plataforma, se apunta a "democratizar", a que participen en castings personas que de otra manera nunca irían, ambos socios reconocen que en Uruguay la cantidad de usuarios que se registren será limitada por lo que tienen como meta de corto plazo llegar a otros países.





En Latinomérica "no hay nada" similar, pues en su búsqueda encontraron alguna experiencia de sitios web, pero "no funciona bien y no está mantenido". Tampoco detectaron nada con estas características en Europa. Sí vieron que existe una experiencia similar en Nueva York. Para seguir creciendo se encuentran en la etapa de conseguir capital ya sea de inversores o de fondos destinados al desarrollo tecnológico.

Además se plantean crecer en servicios. La aplicación es gratuita y las prestaciones básicas lo seguirán siendo. En los planes está el desarrollo de una herramienta para coordinar el pago a los actores mediante la plataforma, que contará con un sistema de calificaciones de ambas partes involucradas. Eso sí tendrá un costo para el usuario.





Además, desarrollarán una versión paga premium con funcionalidades extra como la posibilidad de gestionar perfiles de otros integrantes de la familia, ya sea de niños o de adultos mayores.