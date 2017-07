Cataratas del Iguazú: un paraíso para la foto

Argentina y Brasil tienen muchas cosas en común, pero tampoco se cansan de competir en múltiples frentes. Algo de eso se refleja en las Cataratas del Iguazú, la única de las siete maravillas del mundo que oficia de frontera natural.





Ubicadas en el vértice entre Argentina y Brasil (por pocos kilómetros, Paraguay queda afuera de la fiesta), el acceso a los los paisajes se puede hacer por el lado argentino (Parque Nacional Iguazú) o el lado brasileño (Parque Nacional do Iguaçu). Mientras que los argentinos se precian de tener la mayor cantidad de saltos, los brasileños responden que tienen los mejores asientos para apreciarlo. Desde un lado del río, el paisaje entra por los ojos; del lado de enfrente, se siente en todo el cuerpo.





Agua Grande

Cuando los guaraníes la denominaron Iguazú ("agua grande") no se equivocaron. Si bien no es el salto de agua más pronunciado –ese récord lo ostenta el Salto del Ángel en Venezuela con 974 metros de caída, contra los menos de 100 metros de los saltos más grandes de Iguazú– sí son las más extensas del planeta, sumando 2,7 kilómetros de saltos a lo largo de la frontera entre los dos gigantes sudamericanos. Esa cortina de agua que parece no terminar jamás es su principal atractivo.

Son multitud

Saltos de agua que no tienen fin, animales silvestres correteando con libertad y un arcoíris siempre pintado en el cielo. Las Cataratas del Iguazú tienen todo para conformar un cóctel perfecto, pero un pequeño detalle les arruina el trago: están llenas de humanos.





Lo que podría ser un espacio idílico para enamorarse de la naturaleza acaba siendo –por momentos– un auténtico calvario, porque ni bien uno quiere perfilarse para ver cualquiera de las más de 200 cataratas que se abren ante sus ojos, lo rodean palitos de selfis y codos que intentan hacerse un lugar para obtener el mejor encuadre.





Es difícil encontrar un momento para sentarse a no hacer nada más que ver el agua caer. Los pasadizos laberínticos de las Cataratas del Iguazú, ese viejo secreto oculto en el medio de la selva que supo maravillar a los guaraníes, tienen la densidad humana de los principales centros urbanos de China.

Claro que vale la pena la visita, pero el placer es incompleto. El problema de fondo de las Cataratas es la brecha entre lo que es y lo que podría ser. Podría ser el verdadero paraíso y no es más que un muy lindo lugar que ocupará algunas páginas en el álbum familiar o una foto en Instagram.





Claves

Garganta del diablo. Es la vedette de las cataratas y todos los caminos conducen a ella. Desde el lado brasileño se obtiene una vista más panorámica, mientras que del lado argentino se llega a estar más cerca, lo cual permite sentir cabalmente su inmensidad.

Trámites. Su condición de frontera hace que los paseos se vuelvan un tanto burocráticos, aunque si uno viaja con un paquete turístico se ahorra parte del problema –o por lo menos se los traslada a quien oficie de guía–.

Paseo en bote. Del lado brasileño, el paseo conocido como "O Macuco" ofrece al turista la posibilidad de adentrarse en alguno de los saltos y mojarse con el agua de las cataratas. Es una experiencia imperdible. Hay dos opciones: "con emoción" (el bote se pone prácticamente abajo del chorro) o "sin emoción" (para sacar fotos y quedar seco).

Itaipú. Tras un par de días disfrutando de las maravillas naturales, no viene mal compararlo con lo que puede hacer la mano del hombre. A pocos kilómetros de las cataratas, la represa binacional que separa a Brasil y Paraguay defiende el título de mayor productora de energía del mundo.

