Central Lanera procura sumar productores a su operativo ovino

Rentable, seguro y confiable

En 2016

Beneficios

Precio base o mínimo asegurado de US$ 3 por kilo desde enero a noviembre.

Adelantos de hasta US$ 40 por cordero inscripto.

Hasta US$ 5 adicionales de adelanto para la compra de ración en la cooperativa.

Sobreprecio para razas carniceras y sus cruzas de US$ 0,10 por kilo.

sobreprecio para corderos precoces de US$ 0,10 por kilo.

Sobreprecio de US$ 0,05 por kilo por cumplimiento.

Inclusión de la categoría borregos pesados, con sólo US$ 0,05 por kilo de descuento.

Valores competitivos para categorías adultas.

Seguridad total en la operativa comercial.

Garantía de colocación.

Cobertura de riesgo por mortandad post esquila.

Coordinación de cargas de lotes de reducido volumen.

Presencia permanente de un fiscal en la planta frigorífica.

Coordinación de Central Lanera Uruguaya en todos los aspectos del operativo.

Apoyo a la producción de Central Lanera Uruguaya y la red de cooperativas.

Servicios y productos diferenciados y únicos para quienes participen del Centro Tecnológico Ovino.

Con la intención de reiterar al menos los buenos logros que se consiguieron el año pasado, Central Lanera Uruguaya (CLU) lanzó el Operativo Ovinos 2017, en cuyo marco uno de los objetivos es estimular a productores de otros rubros a apostar a la producción ovina.El jefe del Departamento de Promoción de CLU, Martín Riso, explicó a El Observador Agropecuario que eso involucra, por ejemplo, a productores de leche y a agricultores."La idea es que incursionen los productores lecheros, que tienen disponibilidad de comida, y obviamente a los agricultores que hacen puentes verdes", comentó el profesional.El martes 10 de enero se puso en marcha un nuevo Operativo Ovinos, con "buenas perspectivas", destacó el ingeniero agrónomo Riso, quien añadió que "se espera que tengamos un crecimiento" en relación a las metas alcanzadas en 2016.Consideró que "el rubro ovino está pasando por un buen momento si lo comparamos con el resto de la ganadería y también con parte de la agricultura".Actualmente "el precio de la oveja es igual que el novillo y el cordero está bastante por arriba", señaló, mencionando un aspecto que deja en claro el potencial que tiene el rubro.Solo reiterar lo conseguido durante el operativo anterior sería una buena señal, considerando que el volumen de la majada nacional ha descendido."Lo cierto es que hoy tenemos mucha demanda, ya a fines de noviembre y principio de diciembre pasado había mucha demanda de corderos, de gente que quiere empezar en el negocio y que no consigue la materia prima y eso es lo que nos está limitando un poco, el tema del stock", comentó.En este momento, "se está haciendo hincapié en que los productores empiecen a producir sus propios corderos, que empiecen con una pequeña majada prolífica y por lo menos parte de la corderada la produzcan ellos mismos, algo que es un poco más difícil por el tema del manejo y de las instalaciones".Durante 2016, para el precio promedio informado (ver recuadro) se consideró la participación de 350 productores y la faena de 60 mil corderos entre agosto y noviembre; en todo el año fueron 100 mil los corderos involucrados en los negocios coordinados por la cooperativa."Este año la idea es superar eso. En los últimos años nos hemos venido manteniendo en el número, pero con una baja del stock, lo cual tiene una lectura positiva", señaló Riso.Desde CLU se informó que, en un año con perspectivas de bajos márgenes en la mayoría de los negocios del agro, este operativo "se afianza como una excelente alternativa, ofreciendo un negocio rentable, seguro y confiable".En un comunicado CLU citó que "no sólo los ganaderos pueden aprovechar las ventajas del operativo, sino quienes tengan pasturas de calidad y estén evaluando alternativas de uso, tanto en puentes verdes como en campos que ha dejado la agricultura y hasta en usos alternativos para productores lecheros que quieran rentabilizar su establecimiento".El operativo, destacó CLU, sigue afianzándose como una excelente opción para la comercialización de corderos y borregos pesados: "en los últimos años se ha consolidado como un negocio de muy buenos márgenes, atractivo y estable, de bajo riesgo, con servicios de apoyo a la producción y garantía de colocación".Esos beneficios y el resto que se detallan en otro de los cuadros adjuntos son "ventajas exclusivas de CLU, sumados a la seguridad de carga, lográndose la colocación total de los corderos inscriptos" y en conjunto "hacen que la cooperativa sea líder en la comercialización de corderos y borregos pesados en el país".Se espera que los volúmenes de inscripción aumenten dado el muy buen precio promedio pagado en los últimos operativos.Además, y sobre todo para quienes compran los corderos para invernar, es importante hacer las inscripciones en forma temprana de forma de mejorar las posibilidades de compra.Riso instó a los interesados a comunicarse con CLU por el 2902 68 88 o que se pongan en contacto con las cooperativas y sociedades de fomento rural que integran CLU o con los promotores zonales.Dado lo expuesto sobre el tema de la demanda de materia prima, se informó que los productores que tengan corderos para invernar a la venta pueden ofrecerlos a la CLU o a las cooperativas y sociedades de fomento locales, enfatizándose que hay demandas concretas por los mismos.Por último, se puntualizó que los adelantos ya están disponibles para quienes comprometan sus corderos y que las inscripciones van a permanecer abiertas hasta el 30 de abril.El 27 de diciembre Central Lanera Uruguaya (CLU) realizó el cierre del Operativo Cordero Pesado 2016, fijando los precios definitivos y pagando a 350 productores de todo el país que embarcaron animales entre agosto y los primeros días de diciembre. Los productores remitentes a través del sistema cooperativo recibieron pagos a cuenta del precio promedio final al momento de la inscripción y luego del embarque de los animales. El precio promedio final pagado por CLU se ubicó en US$ 3,33 por kilo para las mejores carcasas y para los productores que remitieron el 100% de los corderos inscriptos antes del 30 de abril.50 Años. Este año Central Lanera Uruguaya –fue fundada el 17 de setiembre de 1967– cumple su medio siglo de existencia.