CEO de Vizeum: "Crear valor real para el cliente es el nombre del juego"

Fuente:

El encuentro fue en Buenos Aires la semana pasada y la agenda giró nada menos que en torno a la transformación del futuro. Para el CEO global de Vizeum Thomas Le Thierry , se trata de una temática muy apropiada. En la reunión de representantes de Dentsu Aegis Network participaron todas las empresas del grupo: las agencias de medios Vizeum y Carat, las digitales iProspect e Isobar, las de data Amplifi, Amnet, MKTG, creativas como Dentsu y McGarryBowen, de contenido como The StoryLab, entre otras. Se basó en tres pilares: personas, datos y contenido. Y justamente, para Le Thierry, son estas tres cuestiones las que van a "modelar el futuro".En diálogo con Café & Negocios, el alto ejecutivo de origen francés recordó que los datos se han convertido en fundamentales en la manera de pensar el marketing, las activaciones y los medios. "Es simple. Nos movemos en un ambiente que va a ser totalmente digital para 2020, en que cada punto de conexión con la marca se ha convertido en un momento de recolección de datos, y potencialmente de transacción. Es difícil poner un número si miras un póster (de vía pública), pero es fácil si ves un video en tu móvil", comentó.Cuando se le pide que describa la etapa por la que atraviesa el sector y su red, no duda en definirlo como un punto de quiebre en el que se está viviendo la convergencia del negocio de consultoría, el de publicidad y el de medios."Los ganadores serán aquellos que sean capaces de demostrar que realmente pueden crear valor para el cliente; que pueden hacer todas esas prácticas con ese foco. Ese es el nombre del juego", consideró.El CEO de Vizeum se entusiasma al explicar cómo esta "precisión increíble" que está brindando la tecnología lleva a un cambio "radical" en la manera en que trabaja su agencia y los servicios que provee a sus clientes.Opina que ahora se tiene la oportunidad de que la inversión que hacen para sus clientes sea mucho más efectiva. "Antes, cuando los datos no estaban disponibles, asumíamos muchas cosas. Hoy, la intuición sigue siendo extremadamente importante, pero está combinada con decisiones muy precisas y basadas en información", apuntó.¿Este cambio impulsado por la tecnología implica que se deba contar con personal con habilidades distintas? Le Thierry responde que en Dentsu Aegis Network no tienen que cambiar a las personas, si no que deben reclutar a aquellos que encajan con el futuro."Entré al grupo hace más de 20 años y había 1.000 personas. Hoy somos 40 mil. Como hemos crecido tanto, no se trata de cambiar a las personas, sino de atraer y reclutar el talento relevante para el futuro del negocio", sentenció. Puso como ejemplo la reciente incorporación del Chief Data Officer de Vizeum, con una trayectoria exclusiva en compañías tecnológicas.En este nuevo contexto de mayor efectividad (que el CEO de Vizeum considera "bueno para todos, también para el consumidor" que deja de recibir publicidad que le resulta irrelevante) Le Thierry considera que resulta esencial comportarse de manera respetuosa y transparente en temas como el uso de datos.Subraya que es necesario ser "extremadamente claros" en qué fuentes de datos se están utilizando, y cumplir con las reglas y regulaciones.El CEO de Vizeum visualiza en Latinoamerica una región "prometedora y bastante estable, con libertad para llevar adelante negocios". Considera que hay países que se están destacando, ya sea por su dinamismo y energía, pero también por cambios políticos. Puso a Colombia como ejemplo y sus "motivadores" esfuerzos para crear un ambiente de paz, que lo convierten en un país atractivo para las marcas.A fines del año pasado, Vizeum adquirió Veriplan , una agencia chilena de comunicación integral, para integrarla a su red.Vizeum ha crecido en los últimos tiempos en la región a partir de sus clientes internacionales como Total, recordó su CEO, que ve con entusiasmo la oportunidad de ser parte de su expansión de negocios en la región. Le Thierry aprovechó su visita a Buenos Aires para reunirse con representantes de Total, para los que Argentina es uno de sus mercados prioritarios este año.A la agencia Vizeum Uruguay , liderada por Laura Clavera , la describe como un buen negocio. "Tenemos una agencia fuerte en Uruguay, con un plan claro. Vemos que Uruguay está muy conectado con Argentina y pensamos en los puentes que podemos construir entre las agencias que tenemos en los dos países, para que puedan crear más cosas en conjunto. Ese es uno de los temas que estamos explorando", comentó. Le Thierry planea visitar Montevideo este año.