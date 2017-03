China fue líder del mercado de subastas de arte durante 2016

China recuperó en 2016 el liderazgo mundial en el mercado de subastas de arte, cuyo volumen de negocios menguó debido a que "solo" se vendieron 80 obras por más de 10 millones de dólares, según un informe anual. El gigante asiático, que en el año 2015 había perdido en favor de Estados Unidos el primer puesto ostentado desde hacía un lustro, volvió a ocuparlo gracias al retroceso del mercado en los países occidentales.

Las ventas mundiales alcanzaron US$ 12.500 millones el año pasado, frente a 16.100 millones de dólares el año anterior, una caída de 22%, según el informe de la organización Artprice comunicado en exclusiva a la AFP.

La principal causa es la disminución a la mitad de las transacciones superiores a los diez millones de dólares, de 160 en 2015 a 80 el año pasado. Una situación que afectó especialmente los resultados de los principales centros de subastas, Nueva York (-43%) y Londres (-30%). "En todos los continentes, hay una actitud expectante de los vendedores", dijo Thierry Erhmann, presidente fundador de Artprice, que alberga la mayor base de datos sobre el mercado del arte.

- Récords -

"La Meule" (Almiar), una obra maestra del impresionista Claude Monet pintada en 1891, ostentó el récord de adjudicación en 2016, al haber alcanzado US$ 81,4 millones en Nueva York. Había sido vendida por US$ 4,8 millones en el año 1990.

En arte clásico, el óleo "Lot y sus hijas" de Peter Paul, Rubens fue adjudicado por 58,1 millones de dólares en Londres. En cuanto al moderno, el récord lo batió Vassily Kandisnky, con "Rigide et Courbé" (1935), vendido en US$ 23,3 millones en Nueva York.

En arte contemporáneo, un coleccionista japonés desembolsó US$ 57,3 millones por una obra del estadounidense Jean-Michel Basquiat, una cifra rayana al récord absoluto que ostenta desde el año 2003 Jeff Koons por "Balloon Dog" (US$ 58,4 millones).

En China, la obra "Cinco reyes borrachos regresan en caballos", de Ren Renfa, fue adjudicado por US$ 45,9 millones, récord en el año 2016. Entre los artistas, el chino Zhang Daqian se colocó a la cabeza de los cinco más cotizados, delante de Picasso, dos otros chinos Qi Baishi y Wu Guanzhong, y el alemán Gerhard Richter.

- Clasificación -

Debido al retroceso en Occidente, China recuperó su liderazgo con un volumen de negocios de US$ 4.800 millones (-2%), es decir, 38% de las subastas mundiales.

Seis casas de ventas chinas figuran ahora en el "top 10", con subastas versadas esencialmente en la caligrafía y la pintura tradicional, si bien el arte contemporáneo se está imponiendo en Hong Kong, que se ha "convertido en un centro ineludible del mercado del arte", según Artprice.

Actual número dos, Estados Unidos registró un volumen de negocios de US$ 3.500 millones, es decir, 28% del mercado mundial. Gran Bretaña se halla en tercera posición (17%) y Francia en cuarta, aunque muy por detrás (5%).

Fuente: (AFP)

En Occidente, "la gama de precios inferiores a US$ 50.000 representa la mayor progresión y constituye actualmente 96% del mercado", según el informe. En cuanto a las capitales, Nueva York sigue siendo líder indiscutible, con US$ 3.200 millones en volumen de negocios, seguido de Pekín (US$ 2.300 millones), que relegó a Londres a la tercera plaza (US$ 2.100 millones).