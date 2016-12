China se consolida como principal mercado para las carnes uruguayas

Considerando al total de las exportaciones cárnicas que Uruguay concretó este año, medidas en dólares y al 10 de diciembre, China explica el 36% de las divisas que el país ha conseguido, lo que equivale a US$ 579,3 millones del total de US$ 1.610,1 millones que se han obtenido en los negocios concretados en el ejercicio.

Según datos proporcionados a El Observador por técnicos del Instituto Nacional de Carnes (INACundefined, al mercado chino le sigue en importancia la Unión Europea, que adquirió carnes por US$ 365,9 millones, el 22,7% de las divisas que ingresaron al país.

El podio lo completa el Nafta (básicamente Estados Unidos, en menor medida Canadá y con una baja participación aparece México), con el 17,6% que corresponden al monto de US$ 282,5 millones.

Luego siguen en el ranking el Mercosur (básicamente Brasil con una participación menor de Chile) con 7,5% e Israel con el 6,7%.

El resto son mercados con participaciones del 2% o menos.

Si se comparan los datos expuestos con lo que sucedía a esta altura de 2015, no hay cambios relevantes. Entonces, China explicaba el 34,6%; la Unión Europea el 20,6% y el Nafta el 19,1%.

Participaciones y destinos por rubro

Si se segmentan las colocaciones por rubros de la agroindustria cárnica, en el caso de la carne de vacuno (explica el 84,7% del total de divisas ingresadas), China aparece al tope del ranking sea la medición en dólares o en volumen. Concretamente, el mercado chino captó el 44% de las carnes de bovino que Uruguay exportó (peso canal) y es responsable del 34% de las divisas que el país obtuvo (dólares).

En el caso de las carnes ovinas, el Mercosur es el destino más relevante, seguido por la Unión Europea y China.

En el caso de la carne de ovino (explica el 2,68% del total de divisas ingresadas), es el Mercosur quien lidera el ranking en ambas mediciones: con Brasil como destino básico captó el 57% de las carnes de lanar que Uruguay embarcó (peso canal) y es responsable del 69% de las divisas que el país consiguió (dólares) en lo que va del año. En este rubro, la Unión Europea y China son los otros mercados que completan el podio de destinos relevantes, aunque con participaciones bastante menores que el Mercosur.

Exportaciones con leve caída

Finalmente, en lo que va del año ingresaron al país, como se indicó, US$ 1.610,1 millones por el total de las carnes exportadas, lo que significa un 2% menos en relación al ingreso logrado a esta altura en 2015.

En el rubro carne bovina, las exportaciones cayeron 1% si se mide en dólares y crecieron 10% en volumen. En la carne ovina, cayeron 14% en dólares y 5% en volumen.

Este año el precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada se ubica en US$ 3.402, por debajo de los US$ 3.787 del año pasado; en el caso de la carne ovina está en US$ 4.235, también por debajo del registro de 2015 al 10 de diciembre, que eran US$ 4.647.

