La designación de los oradores del Frente Amplio para el discurso del próximo domingo en el 46 aniversario del primer acto de masas de esa fuerza política derivó ayer en una andanada de críticas en las redes sociales.





Muchas mujeres protestaron por no sentirse representadas por quienes subirían al estrado. Es que los designados por la Mesa Política –por votación de los sectores- fueron cinco hombres y una mujer.





El senador Marcos Carámubla, uno de los oradores, resignó finalmente su lugar en favor de una compañera.





El debate comenzó el viernes cuando, producto de la tensión que se vive en Maldonado entre los sectores de los diputados Oscar de los Santos y Darío Pérez, el presidente de la coalición, Javier Miranda, tomó la palabra para destacar el valor de la unidad de la izquierda que en varios temas de debate público apareció dividida.





En esa sesión se votaron también los nombres de los oradores para el acto del domingo, que será en la ciudad de Las Piedras ( Canelones ). Según supo El Observador, fue rechazado para ser orador el vicepresidente de la República Raúl Sendic cuya figura quedó cuestionada en la opinión pública por las pérdidas millonarias de ANCAP –tema que está en la Justicia– y el episodio de su título universitario en genética humana, del cual nunca presentó los documentos.





Tampoco tuvo votos para ser orador, el diputado Darío Pérez y no fue considerada por presentarse fuera de tiempo, una moción para incluir entre los que hablarían a la senadora Mónica Xavier.





También quedó por el camino la propuesta de que hablara la ministra de Turismo Lilian Kechichian en nombre del Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo consignado por el diario El País.





La Mesa Departamental de Canelones había hecho un planteo para que los oradores del 26 de marzo fueran Mariano Bianchino, presidente de la Mesa Departamental canaria; el dos veces intendentes de Canelones y hoy senador Marcos Carámbula, el presidente de la Cámara de Diputados, José Carlos Mahía, que además es de Las Piedras, y Estefanía Díaz en representación de las bases.





. Dirigentes del Frente Amplio de Canelones informaron a El Observador que la propuesta de la Mesa de Canelones fue "razonable" y "equilibrada en lo político" aunque no se consideró la cuestión de género, que abrió el debate actual.





A esos cuatro nombres, la Mesa Política agregó al expresidente de la República, José Mujica y al presidente del Frente, Javier Miranda.





Campaña en Twitter

La poca representación femenina desató críticas de connotadas dirigentes de izquierda que en Twitter empezaron una campaña con el Hashtag #Nomerepresentan.





Varias de ellas, algunas son legisladoras como las senadoras Constanza Moreira (Casa Grande) y Mónica Xavier (Socialista), recordaron incluso el mensaje emitido por las mujeres el 8 de marzo cuando en una multitudinaria manifestación por la avenida 18 de julio reclamaron por derechos.





"Hechos y no palabras! Quienes creen que están con la paridad deberían practicarla en cada acto. Coherencia compañeros", escribió Moreira en su cuenta de twitter. Y Xavier replicó: "No puedo creer que sigamos en la misma!!!. Un punto de vista distinto tuvo la senadora Daniel Payssé (Frente Liber Seregni): "A mí los compañeros y la compañera que hablarán en el acto del FA me representan. No comparto que no hayamos apostado a un estrado paritario", afirmó en la red social.





Postura de Casa Grande





Casa Grande, el sector que orienta la senadora Moreira, emitió ayer un comunicado donde marca "su discrepancia" con el criterio utilizado por la Mesa Política Nacional para definir a los oradores.





"Creemos que la presencia de cinco compañeros hombres y tan sólo una compañera mujer no es coherente con los principios que debe sostener una fuerza política de izquierda".





Luego de recordar el compromiso del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, con la igualdad de género, los derechos de las mujeres y con su participación en toda la sociedad para remover "los techos de cristal", afirman que el cambio debe hacerse "no por corrección política, ni moda oportunista sino como postulados de base ideológica".





"Estamos a escasos diez días de una de las más multitudinarias marchas de la historia uruguaya donde las mujeres hicieron oir su voz para reivindicar sus derechos y exponer ante la sociedad las desigualdades de las que son víctimas en todo momento.





Como fuerza política debemos ser capaces de traducir las demandas sociales en acción política concreta y la definición de la oratoria del próximo 26 de marzo, no representa la movilización de miles y miles de mujeres", afirma Casa Grande que llamó a "practicar la paridad" en el Frente Amplio.





Fabiana Goyeneche, directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, reclamó en Twitter que alguno de los hombres resigne su lugar a favor de una mujer.





Se bajó Carámbula

En ese marco, el senador de la Lista 1001 y dos veces intendente de Canelones, Marcos Carámbula anunció ayer mediante una carta que declinaba su lugar de orador para que lo ocupara una mujer. Allegados al senador comentaron a El Observador que Carámbula dio ese paso al costado para ayudar "a destrabar" un problema.





En su carta remitida a la Mesa Política, a la departamental de Canelones y al presidente del FA,





Carámbula comienza diciendo que recibió "con emoción y gratitud" la designación para ser uno de los que iba a hablar en el acto del 26 de marzo, siendo que él había sido uno de los jóvenes que estuvo aquel día de 1971 para escuchar al general Liber Seregni.





"Pero al mismo tiempo siento que estamos viviendo etapas desafiantes que nos encaran desde la sociedad en la lucha por la igualdad, por los derechos, contra la violencia, y hace pocos días como en todo el país participamos en esta plaza de esa extraordinaria expresión del 8 de marzo".

.

"Entonces con franqueza siento que nadie más que nuestro Frente Amplio con su historia, con lo conquistado en materia de derechos, con su compromiso por la igualdad debe expresar en la calle su esencia", afirmó Carámbula.





Luego recuerda una serie de mujeres fallecidas a las que por su lucha les hubiera dejado su lugar como orador. "Porque la esencia del Frente es no perder la calle, la cercanía y la unidad", afirmó.





"Hoy le dejo mi lugar en la tribuna con alegria a las muchachas del no a la baja que aquí jugaron un rol fundamental,o a Gabriela (Garrido), pedrense, primera mujer intendente, en nuestro departamento que me sucedió junto con Yamandu (Orsi), o a las mujeres rurales de nuestra zona que luchan por la tierra y la soberania alimentaria, o a quienes ustedes decidan deba ocupar ese lugar", escribió Carámbula en su carta.





Yamandú Orsi y Manini Ríos en acto canario





El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, destacó "la unidad de los que piensan diferente" al inaugurar ayer un monumento en homenaje a la resistencia artiguista en la batalla de Paso de Cuello que enfrentó a los invasores portugueses en el Río Santa Lucía.





200 años de aquel episodio histórico, el jefe comunal dijo que los orientales pueden sentarse a contar historias que los dividen pero también unirse y encontrar el significado al sentimiento de patria, afirmó Orsi.





También participaron del acto el alcalde de Santa Lucía, Raúl Estramil, el integrante de la comisión asesora del patrimonio, Federico López Romanelli y el comandante del Ejército, Guido Manini Ríos.





El jefe militar pidió recoger la bandera artiguista "que hoy sigue vigente" porque es la bandera de la defensa de la soberanía, de la patria grande y la de la defensa de los más frágiles y débiles, "de aquellos que hoy no tienen esperanza de salir de su situación de marginalidad y de pobreza", afirmó Manini Ríos.





Fuente: