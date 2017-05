La casa de subastas Christie's venderá el próximo miércoles 17 en Ginebra "La Leyenda", un collar de perlas con un diamante tallado en forma de corazón de 92 quilates valorado en entre US$ 14 y US$ 20 millones, y joyas de la fallecida actriz Elizabeth Taylor, entre más de 250 piezas de todo el mundo.

El collar liderará la subasta de primavera de joyas magníficas en Ginebra, junto con importantes piezas privadas como la colección de Cartier y Art Déco reunido por Éric Nussbaum, uno de los expertos más ilustres de Cartier, y con joyas de maestros italianos de los años 1900 hasta la actualidad dentro de la sección "Dolce Vita".

Entre todas las piezas destaca "La Leyenda", un colgante de diamante de 92,15 quilates en talla de corazón en color D (incoloro) sin impurezas que lleva la firma de Boehmer et Bassenge, una nueva casa de alta joyería de París que se creó el año pasado en honor a los joyeros reales del siglo XVII del rey Luis XV.

Esta casa produce solo pocas creaciones cada año, indica Christie's en un comunicado, que indica que el diamante es el "más grande" jamás ofrecido en una subasta.

La casa de subasta también ofrecerá "La Vie Bohème" (La vida bohemia) de Boehmer et Bassenge, un par de pendientes chandelier, cada uno con un lazo asimétrico con diamantes de color rosa y un diamante en forma de pera como nexo de unión con uno de talla marquesa de entre 10,05 y 10,7 quilates. Este conjunto de pendientes, cuyas gemas son igualmente de color D y sin impurezas, se subastará por entre US$ 2 y US$ 3 millones.

La casa de subastas ya ofreció en 2011 la colección de joyas de Elizabeth Taylor y el 17 de mayo reaparecerán unos pendientes con rubíes y diamantes y un brazalete a conjunto, ambos de Carter, por entre US$ 300.000 y US$ 500.000 en el primer caso y por entre 400.000 y 600.000 en el segundo. Se trata de un regalo que le hizo a Taylor en agosto de 1957 su entonces marido Mike Todd.

Christie's también subastará un anillo con un rubí birmano de 15,03 quilates en talla óvalo, valorado en entre 10 y 15 millones de dólares. La casa de subastas venderá asimismo zafiros y diamantes de color, así como un collar de diamantes y platino de la colección "Doris Duke", fallecida heredera de un imperio tabaquero estadounidense.

Fuente: (EFE)

La pieza fue comprada en una subasta en Nueva York en abril del año 1937 por US$ 65.000, pero Doris Duke hizo desmotar todos los diamantes grandes en el collar. Un comprador pasó posteriormente años en reemplazar las gemas que faltaban con diamantes apropiados, restaurando la "vieja gloria" del collar, que se ofrecerá por entre US$ 3 y US$ 5 millones.