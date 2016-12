Ciclonautas, esta noche en Pinamar

La banda española-argentina se presenta hoy en Pinamar Rock Festival con Once Tiros, La Abuela Coca y otros

Ciclonautas es un trío integrado por el guitarrista y vocalista argentino Mai Medina, el bajista Javiertxo Pintor y el baterista Alén Ayerdi, también baterista de Marea. Formados en Pamplona en 2012, su tarjeta de presentación fue Qué tal?, álbum doble publicado por El Dromedario Records en 2014, que los catapultó a los escenarios de los principales festivales en España. Ese año, además, abrieron los conciertos del guitarrista de Guns n' Roses Slash, tanto en Madrid como en Barcelona. En noviembre de ese 2015 vio la luz su segundo disco: Bienvenidos los muertos, otro testamento de cómo el trío defiende el concepto rock a través de sus canciones. Tras irrumpir en la escena con la fuerza de un ciclón, Ciclonautas comenzó el 2016 con una espectacular gira de presentación de Bienvenidos los Muertos, que los está llevando por numerosas salas y festivales de toda España.





Alén Averdi respondió a las preguntas de El Observador tras tocar ayer en Montevideo, y rumbo a su participación en el Pinamar Rock Festival.





¿Cuál es el concepto detrás de un nombre como "Bienvenidos los muertos"? ¿Es una celebración de sus influencias?

Alén: no, para nada. Estamos ante un sentimiento al que Mariano le supo poner letra muy bien, expresándolo muy bien con palabras: trata de cuando alguien se aprovecha de ti, cuando ves que hay un ambiente de gente 'viva' alrededor tuyo. De 'listillos', que no lo son tanto porque al final terminan delatándose. Si una persona está cansada de los vivos, la conclusión es esa, bienvenidos los muertos. Me pareció un concepto muy filosófico y muy guapo.



¿Sienten que la banda está llevando adelante las tremendas influencias que el rock navarro le ha legado al rock latino?

Alén: podría ser, porque indudablemente tenemos influencias del rock navarro, aunque las tengamos del rock en general: tanto de las bandas clásicas del rock como de las más innovadoras: en este caso derivadas de lo que al tratamiento de los nuevos sonidos respecta. Del rock navarro cogemos la visceralidad y la contundencia. El latido, la fuerza. Respecto a que si el rock navarro le ha legado algo al rock latino, creo que, en casos como el de Ciclonautas, habría que hablar más bien de retroalimentación entre las dos escenas.



Tras dos años y 78 conciertos, ¿qué es lo mejor que Ciclonautas puede entregar sobre el escenario a quienes vayan a conocerlos?

Alén: personalidad propia, sentimiento y honestidad. Calor y calidad. Hacemos un show de rock al más puro estilo tradicional. Tratamos de dejarnos la piel, de ir yendo de menos a más, para que le dé tiempo a todo el mundo a unirse al concierto, a contagiarse y explotar. Eso lo logramos casi siempre: algunas veces con más esfuerzo que otras, algo que también depende de la predisposición del público. Tratamos de hacer un show que empiece fuerte, baje un poquito y después vuelva a subir hasta explotar: tal y como lo que tiene que ser un buen show de rock.

Fuente: