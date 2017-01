Cinco días en Londres

Tanto tráfico aéreo tiene la capital inglesa que necesitan de cuatro aeropuertos para hacer frente a la demanda. Lo más común es llegar a través de Heathrow o Gatwick. En caso de arribar por el primero lo recomendable es tomar el subte que está dentro del aeropuerto. La línea Piccadily (azul) lo llevará al corazón de Londres por unas pocas libras y agradecerá no haber gastado en un taxi. Podrá hacer conexiones hacia otras partes de la ciudad. Si llega por Gatwick deberá tomarse el tren dentro de la terminal y en 25 minutos estará en el centro de Londres.

¡Caminar, caminar, caminar! Es la mejor manera de conocer Londres. Si se hacen distancias largas lo recomendable es sacar la tarjeta Oyster para varios días, en las máquinas expendedoras que están en las estaciones y que aceptan efectivo y tarjeta. Permite utilizar todo el transporte público.

Un arranque céntrico y turístico empieza en Picadilly Circus. Caminar Regent Street hasta Oxford Street es meterse en un shopping abierto. En el camino no pierda la oportunidad de recorrer Carnaby Street, donde solían tocar los Beatles décadas atrás. Ese mismo día tendrá al alcance de la mano el Soho, Bond Street y Covent Garden, todos lugares abiertos con tiendas y restaurantes. Tenga en cuenta que cerca de las 20 horas cerrarán todos los locales y que los domingos se trabaja solo seis horas a partir del mediodía.

Arrancar en Trafalgar Square con un capuchino y una medialuna es lo mejor que se puede pedir. Si no es amante de la historia del arte querrá saltearse la National Portait Gallery y caminar o tomar un subte hacia Westminster. A la salida de la estación verá el Big Ben, la casa del Parlamento y la abadía. Desde ahí es muy vistosa la caminata hacia el Buckingham Palace a través del St. James Park. Se puede aprovechar para caminar o ir en subte hacia la catedral de San Pablo. Estará a un paso del Borough Market donde encontrará una fantástica feria de comida. Old Spitafield Marjet y Camden Town son otros dos mercaditos para pasar un día al aire libre con buena comida y una pinta de cerveza bien fría.

Museos. El coqueto barrio de South Kensinton es una puerta de entrada para la zona de los museos. Allí se encuentra el de historia, el de ciencia natural y el Victoria y Albert. Todos ellos están instalados en edificios cuya belleza arquitectónica impacta. Entrar a uno ya es una buena inversión de tiempo.

Parques. Si el día está lindo lo mejor será conocer los Kensington Gardens o el Hyde Park, dos zonas verdes de grandes dimensiones que están en el centro de Londres.





Notting Hill. Notting Hill es una excelente opción para terminar el día, sobre todo si es fin de semana; caminar Portobello Road en busca de antigüedades. La Osteria Basílico es el lugar para comer una buena pasta en la zona.





Teatro. La capital británica es famosa por su variada oferta teatral. Los clásicos más recomendables para ir a ver son Les Miserables, Billy Elliot y We Will Rock you. Por otro lado, cualquier pretexto para conocer el Royal Albert Hall es bienvenido.