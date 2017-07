Cinco dudas sobre cómo sigue el caso Sendic

1. Cuando manifiesta que esperará los fallos del Tribunal de Conducta y de la Justicia, ¿qué quiere decir?

En el ambiente político, sobre todo en la interna del Frente Amplio y del gobierno, se veía a mitad de semana como inminente la renuncia de Raúl Sendic, una vez que el Tribunal de Conducta Política del oficialismo realice su informe en los próximos días. Esa idea se fortaleció una vez que el presidente Tabaré Vázquez abandonó su estrategia de defensa (aseguró el 4 de julio que a Sendic le están haciendo un "bullying fantástico") a dejar de respaldarlo (esta semana dijo que será Sendic quien "deberá evaluar" la renuncia). Antes y después hubo declaraciones de varios sectores que –con distintos tonos– fueron críticos del vicepresidente. Pero una reunión de Sendic con senadores oficialistas el miércoles, y sobre todo las declaraciones de José Mujica cuestionando las "filtraciones" del Tribunal de Conducta Política, hicieron cambiar el clima interno del Frente Amplio.





Lo primero que evidenció ese cambio fue la actitud del vicepresidente el jueves a la mañana, minutos después de las declaraciones de Mujica, cuando dijo que no renunciará hasta que el Tribunal de Conducta y la Justicia fallen en sus causas. Ese último aspecto implica un cambio muy importante. ¿Por qué? En el Frente Amplio esperaban que si el fallo del tribunal interno cuestionaba la ética del vicepresidente, la renuncia fuera inmediata. Pero Sendic el jueves agregó a la Justicia. No mencionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) que analiza el uso de las tarjetas corporativas en ANCAP de todos los directores. Es probable que la Jutep termine su análisis también en poco tiempo. No así la Justicia, que demorará al menos hasta fin de año, según dijeron a El Observador fuentes de la investigación. A muchos en el FA les preocupa estirar el tema hasta comienzos del 2018, año previo a la elección.





2. ¿Alguien le puede pedir la renuncia? ¿Y si decide hacerlo, ante quién debe presentarla?

n todas las declaraciones públicas de Sendic, así como en las preguntas y las respuestas a Vázquez, se habló de la eventualidad de presentarle la renuncia al presidente. Pero no corresponde. Así como tampoco el presidente de la República puede reclamarla. Al igual que el presidente, el vice fue electo directamente por el voto popular. "Vamos a suponer la peor situación para el vicepresidente de la República: el Frente lo desafilia y se le pide la renuncia. Él puede decir y con razón: ¿cómo voy a renunciar si me debo a quienes me votaron y no al Frente?, entonces no renuncia. No es más representante del Frente y punto", explicó hace tres semanas el integrante del Tribunal de Conducta Política del FA, Jaime Igorra.





"El tribunal puede analizar su conducta y el Plenario se pronuncia y lo desafilia, pero puede pasar que el presidente no acate lo que el partido dice. Con el vicepresidente, por ejemplo, la banca no se le puede pedir porque no es del partido", agregó. Pero en caso de que ante la desafiliación, Sendic decida renunciar, ¿ante quién tiene que hacerlo? Allí hay dos interpretaciones: ante la Asamblea General (que es el organismo que preside) o ante la Corte Electoral (que fue quien lo proclamó en el cargo).





3. Si renuncia, ¿Mujica puede quedar en su lugar?

uede quedar como presidente del Senado y de la Asamblea General, no así como segundo en la línea sucesoria del presidente Tabaré Vázquez. Ese rol le correspondería a Lucía Topolansky. ¿Por qué? Porque Mujica fue presidente en el período anterior y la Constitución prohíbe que por cinco años ocupe la Presidencia o la vice. La teoría, esgrimida por el politólogo Oscar Bottinelli en un artículo del 2015, establece que no existen "segundas vicepresidencias".





Es decir, que quien sustituye a un vicepresidente que deja de serlo cumplirá funciones de presidente de la Asamblea General, pero no necesariamente esa misma persona tiene que ser, a la vez, el primer ubicado en la línea sucesoria. ¿Por qué? La Constitución establece dos mecanismos para sustituir al presidente de la República y al presidente de la Asamblea General. La sustitución de este último la hace el primer titular de la lista más votada del lema más votado. Al presidente de la República no lo sustituye el primer titular de la lista más votada del lema más votado, sino el "del partido político por el cual fueron electos aquéllos", según la Constitución. En la coyuntura actual se trata del mismo partido y el mismo sector político: el Frente Amplio y el MPP. Pero no siempre fue así.





En el gobierno de Jorge Batlle, la línea sucesoria del presidente estaba marcada por el vice Luis Hierro López y el primer senador de la Lista 15. Pero la línea sucesoria de Hierro López como presidente del Senado y la Asamblea General la debería haber liderado Reinaldo Gargano, por ser el senador más votado del lema más votado. No lo hizo porque los colorados no lo permitieron, "inconstitucionalmente", según Bottinelli. Si se sigue esta interpretación, Mujica podría asumir la presidencia del Senado y la Asamblea General, pero Topolansky quedar primera en la línea sucesoria de Vázquez.





4. ¿Cómo se explican las reacciones en el FA y por qué Mujica salió al cruce?

La posición del Frente Amplio sobre los cuestionamientos al vicepresidente cambió con el tiempo. Cuando la oposición cargó contra el jerarca por su gestión en ANCAP en el oficialismo salieron a defenderlo e incluso cuando la comisión investigadora en el Senado presentó una denuncia judicial por eventuales irregularidades, en la coalición de izquierda argumentaron que se buscaba judicializar la política. En febrero de 2016, luego de que El Observador informó que Sendic no tenía el título de licenciado en Genética Humana con el cual se había presentado, la mayoría de los dirigentes oficialistas señaló que se trataba de una operación mediática. Sin embargo, ese hecho erosionó todavía más la imagen pública del dirigente, que terminó por desplomarse cuando el semanario Búsqueda publicó el 8 de junio que mientras estuvo en el Directorio de ANCAP usó las tarjetas corporativas del ente para comprar ropa, libros, joyas y hasta un colchón.





El hecho llevó, por su propia voluntad, al vicepresidente ante el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que todavía analiza su caso. Pero el uso de las tarjetas de ANCAP también comenzó a generar enojo entre el Frente Amplio. En cuestión de dos meses dirigentes de distintos sectores comenzaron a cuestionar al líder de la lista 711, sumaron presión a su incierto futuro político, y le pidieron la renuncia. Primero la Liga Federal y el Partido Socialista señalaron la relevancia de la transparencia y la ética en la gestión, luego la Vertiente Artiguista y el Partido Demócrata Cristiano avanzaron sobre el tema, al punto que este último sector reclamó este miércoles la salida del vicepresidente.





Incluso el presidente Vázquez cambió el tono de sus declaraciones en cuestión de días. El mandatario había manifestado el 4 de julio su respaldo explícito a la continuidad de su compañero de fórmula, pero el miércoles 26 dijo que es el mismo Sendic quien "deberá evaluar" si renuncia en caso de un fallo adverso del TCP del Frente Amplio. "Yo creo que cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia", agregó el mandatario. El Movimiento de Participación Popular el jueves y la Presidencia del Frente Amplio en la Mesa Política del viernes buscaron bajar la presión, al reclamar en declaraciones públicas a los dirigentes que eviten pronunciarse sobre el caso hasta que falle el Tribunal de Conducta Política.





5. ¿Y si no renuncia?

Sendic puso su cabeza en la guillotina el día que decidió concurrir a ese tribunal, porque es muy difícil que mire para el costado al analizar el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP. El analista político Oscar Bottinelli dijo en declaraciones a La Diaria que la gestión de Sendic en ANCAP y la polémica por el título que no tiene ya le hicieron perder caudal electoral al Frente Amplio. Pero, del mismo modo, advirtió que la única forma de no perder más votos es con la salida del dirigente. De lo contrario, el costo político puede ser todavía más alto. "La renuncia significa aceptar las pérdidas que ya tuvo y dejarla empatada. La no renuncia es seguir perdiendo", dijo Bottinelli a La Diaria.

