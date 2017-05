Cinco estrellas impulsan sus propuestas gastronómicas

Con una inversión de US$ 200.000 en su piso 25, el Radisson Montevideo Victoria Plaza renovó Arcadia, su restaurante más emblemático –aunque manteniendo su estilo griego–, con cambio de alfombrado, de mobiliarios y luminario.





Caracterizado por una vista privilegiada, está abierto con su propuesta bufé a todo público, en una búsqueda por parte de la gestión del hotel de convivir con la comunidad local y también contar con otras opciones comerciales.





Esta, como otras propuestas, se engloba dentro de una serie de actividades –principalmente vinculadas a la gastronomía y las ya conocidas convenciones–, que proponen los hoteles cinco estrellas de Montevideo: Radisson, Sheraton Montevideo Hotel, Hyatt Centric Montevideo, Belmont House Hotel y Hotel Sofitel Montevideo Casino Carrasco and Spa.





Sin embargo, a pesar de los intentos que han realizado en los últimos tiempos, no existe una costumbre social arraigada de ir a realizar actividades a los hoteles de lujo. En ese sentido opinó el gerente general del Sheraton Montevideo Hotel, Pablo Pesce, que sostuvo que la dificultad radica en un tema cultural de Uruguay.





"Pueden estar pasando dos cosas. A lo mejor no está del todo bien comunicado, aunque permanentemente se anuncian eventos en revistas y redes sociales. Lo otro es que la gente no tiene costumbre en Uruguay de ir a comer a los hoteles, al menos es lo que veo después de trabajar fuera del país. En Santiago de Chile por ejemplo, los fines de semana el hotel (Sheraton Santiago) parecía un club de golf. No sé si es que hay miedo a los precios de los hoteles, cuando en realidad al costarles más generar demanda, el caso es otro", dijo Pesce.





En movimiento

Por su parte, el gerente general del Radisson, Horacio Serdeña, dijo a Café & Negocios que el secreto es tener muchas actividades. "En nuestro caso tenemos un spa grande que ocupa dos pisos con alrededor de 400 socios fijos, una piscina semiolímpica (25 por 12,50 metros) y una pista de vinílico interna que rodea todo el quinto piso", comentó Serdeña.





A eso, el hotel agregó en los últimos años un jacuzzi en la zona de la piscina y una parrilla en la terraza del sexto piso con el fin de ser utilizada para "cumpleaños o reuniones de amigos". Además del Bistro Victoria, restaurante que está ubicado en el puente que cruza Colonia, el Radisson también cuenta con el Casino Café; que funciona jueves, viernes y sábados con espectáculos en vivo.





"Consideramos que la vista que ofrece el Arcadia es un diferencial estratégico para el hotel", Horacio Serdeña





Con respecto a los restaurantes como alternativa para el público general, Serdeña opinó que las nuevas estructuras de hoteles tienen restaurantes en las plantas bajas justamente para atraer clientela, pero que la ubicación del Arcadia ofrece una de las mejores vistas de Montevideo.





Por su parte, Pesce sostuvo que el Sheraton ofrece menú ejecutivos todos los días y que la mitad de los cubiertos son de público montevideano no huésped, aunque aceptó que se hace más desafiante generar cubiertos para la noche por el tipo de público con el que se trabaja (del tipo corporativo).





Una vez al mes, el hotel ofrece un "Wine Testing", que consiste en una cena basada en productos típicos de la cocina nacional acompañado siempre por vinos de una bodega en particular. A su vez, el chef ejecutivo invita a cocinar una noche a otros chefs reconocidos del país.





Sumado a eso, desde la empresa dijeron que el spa funciona mayormente con usuarios por membresía, con socios con hasta 15 años de antigüedad. Otra práctica que fue muy exitosa durante 2016 fueron los after office los primeros miércoles de cada mes, pero según Pesce, otros hoteles empezaron a hacerlo y desde el Sheraton optaron por apuntar a otras actividades con el fin de diferenciarse y renovarse.





Apuestas gastronómicas

En el caso del Sofitel Carrasco, su gerente general, el argentino Luciano Fontana, destacó la presencia desde hace un mes y medio de el chef Kaywa Hilton, quien viene de desempeñarse en el Sofitel de Copacabana y trabajar en París con Alain Ducasse, el famos chef francés ganador de tres estrellas Michelín, uno de los reconocimientos más importantes en el mundo de la cocina a nivel global.





Fontana también hizo referencia al spa del hotel que funciona para el público en general. Según el argentino, cada vez la gente está yendo más a los hoteles y en su caso cuenta con la fortaleza del marco histórico que representa para los uruguayos la infraestructura del Sofitel. "Queremos ser un epicentro tanto de lo corporativo como de lo social", concluyó Fontana.





Desde el Belmont House destacaron particularmente su estilo cottage inglés, con apertura al público en general del Allegro Restaurant, Memories Bar y el Queen Victoria's Tea Room.





Según la gerenta general, Catalina Vega, el hotel es famoso por sus scones, ya que pone gran hincapié en el servicio de té que se sirve diariamente a partir de las 16 horas y es posible asistir sin reserva previa. El precio es de $ 480 y la opción que incluye champagne y especialidades gourmet tiene un valor de $ 1.500.





Desde el Hyatt Centric indicaron que el hotel apunta a formar parte de la vida diaria de los montevideanos. Según la gerenta de Marketing, Carolina Brause, "se ofrecen opciones especiales incluyendo desayuno, almuerzos de trabajo, cenas íntimas, tragos y experiencias gastronómicas".

En este sentido, Brause destacó la preferencia del público local por Deli, un mercado de especialidades que ofrece panes, dulces, café y té, productos locales caseros, pastelería artesanal, jugos orgánicos y comida para llevar, así como "creativas especialidades temáticas en fechas especiales".





240 cubiertos es la capacidad que tiene el restaurante Arcadia del Radisson, ubicado en el último piso del hotel.





5

son los hoteles cinco estrella que hay en Montevideo: Sheraton, Radisson, Hyatt, Belmont y Sofitel.

