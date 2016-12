Cinco libros para el verano

Pocas épocas del año se prestan más para tomarse un tiempo para leer como el verano. Ya sea en la playa, en un camping o en la propia casa, los próximos meses son ideales para perderse en algunas de las tantas historias de ficción que se publican sobre las últimas semanas del año. O, si prefiere, sumergirse en las páginas de alguna autobiografía de un músico o artista reconocido.

En esta época suelen llegar a las librerías los últimos éxitos de autores superventas como Stephen King o John Grisham, pero también los libros de astrología, que proponen predicciones para el año entrante y que son bien recibidos en un gran nicho de los lectores uruguayos.

Las editoriales aprovechan la zafra de ventas para lanzar nuevos títulos, y a veces puede ser difícil elegir entre tanta variedad.

Las fiestas, además, exigen actualizarse sobre los últimos lanzamientos, de manera de tenerlos en consideración para regalar.

Por esa razón El Observador elaboró esta lista de cinco títulos –bastante diferentes entre sí– que se editaron en los últimos meses y que pueden ser una buena opción para la temporada: dos de autores nacionales y tres de escritores extranjeros.

Redención - Gonzalo Cammarota

En 2014, el periodista Gonzalo Cammarota publicó la primera novela de ficción protagonizada por Francisco Perrone, un detective uruguayo, bajo el título En carnaval todo se sabe. A ese libro le siguió ¿Quién mató a Jonathan Nuñez?, y ahora llega esta nueva entrega de las andanzas de Perrone, denominada Redención. En este caso, Perrone y su compañero Julio Hermida deberán resolver un caso que comienza con el asesinato de un piloto de la Fuerza Áerea hijo de un militar implicado en las desapariciones durante la dictadura uruguaya. El detective se verá inmerso en una trama que incluye grupos radicales, negocios turbios y secretos guardados por mucho tiempo.

Todo esto te daré - Dolores Redondo

Pablo Escobar: In fraganti - Juan Pablo Escobar

La figura del narcotraficante colombiano Pablo Escobar atrae y vende mucho. La prueba es la cantidad de producciones que en los últimos años se han hecho sobre el capo que alguna vez azotó el país sudamericano: series de televisión, películas de Hollywood y libros, muchos libros. Escobar murió asesinado en 1993, pero su vida sigue dando que hablar. Su hijo, Juan Pablo Escobar, parece haber comprendido esa fascinación que genera su padre en el público y este segundo libro lo confirma. Pablo Escobar: In fraganti - Lo que mi padre nunca me contó es el título completo de esta obra que desnuda alguno de los temas que Escobar Jr. no había llegado a abordar en su anterior libro, como la guerra particular que el narco colombiano libró contra los paramilitares de su país, detalles de las rutas de la droga que incluían a Miami, Los Ángeles y Nueva York, así como numerosas entrevistas a personalidades que tuvieron contacto con Escobar en el pasado o con descendientes de sus aliados y enemigos. Juan Pablo Escobar, que actualmente vive en Argentina bajo el nombre de Sebastián Marroquín, ha pasado gran parte de su vida adulta intentando descubrir las verdades detrás de la polémica figura de su padre, algo que forma parte de su pasado pero también de su identidad. Este libro es la prueba de ello.