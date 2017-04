Cinco mitos de la nutrición en el deporte

Hoy por hoy existen infinidad de artículos especializados y bibliografía al respecto. Pero sucede que muchos de ellos en lugar de aclarar la duda la potencian al proporcionar informaciones contradictorias.

Javier Guerrero, nutricionista responsable de la planificación nutricional del Instituto de Nutrición Deportiva, IND en España señala: "La verdad es que hay muchísimos mitos porque hay muchísimas tendencias. Uno de los principales problemas es que la gente no entiende cómo funciona su cuerpo", y agrega: "el deportista identifica los alimentos buenos y los malos, pero como no conoce las necesidades de su cuerpo no sabe qué consumir antes, durante y después del ejercicio".

Por ello, Guerrero explica los cinco mitos más comunes sobre la nutrición en el deporte.

1. Existe una dieta perfecta: respecto a esto Guerrero aclara: "En la parte de la nutrición se trata de buscar la receta milagrosa, el nutriente milagroso o el suplemento milagroso que nos haga mejorar el rendimiento, pero lo que necesita el deportista es conocerse mucho más para entender qué alimentos le funcionan mejor en cada momento y en cada situación".

Esto puede depender, además, de la cantidad de entrenamiento y del tipo de ejercicio que se realiza.

2. Se deben consumir proteínas luego del ejercicio: a pesar de que muchos pueden pensar que es así, no es una práctica que se recomiende, más allá de las necesidades proteicas de cada individuo: "Las células del cuerpo tienen una mayor capacidad de asimilar nutrientes post ejercicio, pero la recomendación es que se debe suplementar durante todo el día un aporte de proteínas controlado y sostenido", dijo el nutricionista. Asimismo, aclaró que los individuos presentan distintos niveles de tolerancia a las proteínas, lo cual depende no solo del aspecto genético sino también del tipo de ejercicio y su intensidad.

3. La dieta debe ser rica en pasta y otros carbohidratos: varias investigaciones comprueban que el consumo aumentado de carbohidratos no tiene efecto en el rendimiento cuando el entrenamiento dura menos de 90 minutos. Esto es debido a que en las sesiones de ejercicio cortas y de poca intensidad los niveles de glucógeno muscular no se agotan totalmente. En sesiones mayores a los 90 minutos este glucógeno se consume totalmente y allí sí serán útiles los carbohidratos.

4. Cualquier bebida energética sirve: existen muchas diferencias entre estos productos que hacen que sean más o menos efectivos para determinado deporte o individuo. Lo cierto es que el único líquido realmente necesario para quienes practican deporte en forma moderada es el agua. "La etiqueta nutricional permite identificar qué es lo que contienen cada bebida y saber pará que es mejor. Algunas tienen más hidrato de carbono, otras con más proteínas, otras con más vitaminas o minerales", destacó Guerrero.

5. Se puede comer de todo: sobre este punto el nutricionista aclara que existe mucha desinformación respecto al tema de la nutrición, lo que lleva a que aparezcan mitos. Lo cierto es que "al final es el propio deportista el que tiene que saber cómo funciona su cuerpo. No hay alimentos milagrosos que te van hacer mejorar el rendimiento ni adelgazar, sino que hay buenos hábitos y malos hábitos", concluyó.

