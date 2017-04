Cinco razones para entusiasmarse por la nueva película de Thor

Thor: Ragnarok se estrenará el próximo 25 de octubre en Uruguay.

Cinco razones para entusiasmarse con Thor: Ragnarok.

El tono

Thor Ragnarok 3 Marvel Films Marvel Films

El estudio Marvel , propiedad de Disney , publicó el lunes el primer adelanto de, una nueva película de su grilla de filmes de superhéroes que comenzó en 2008 cones la tercera película protagonizada por el actor australiano Chris Hemsworth como el personaje de las historietas de Marvel basado en un dios de la mitología nórdica. Será una de las tres películas que el estudio estrene en 2017, junto a Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Spider-Man: de regreso a casa, que lanzará junto al estudio Sony.A un día de su publicación, el avance ha superado las 12 millones de reproducciones en la cuenta de Marvel Entertainment en YouTube, donde ocupa el puesto número 1 en el ranking de Tendencias del sitio de videos y demuestra el entusiasmo generado por los fans con la película.

Si bien Hemsworth ya había demostrado su dotes para la comedia al interpretar a Thor, las primeras dos películas del personaje tomaron un enfoque más serio de la mano de sus directores Kenneth Branagh y Alan Taylor. El primer avance de Thor: Ragnarok demuestra que la saga tomará una dirección más humorística que sus antecesesoras.

Su director

Thor Ragnarok 1 Marvel Films Marvel Films

Taika Waititi, un cineasta neozelandés, es el encargado de dirigir el filme. Waititi ganado exposición en la industria estadounidense gracias a su carrera dentro de la televisión (Flight of the Conchords, HBO) y el cine. Sus películas Casa vampiro (2014) y Hunt for the Wilder People (2016) pueden verse en los servicios de streaming Netflix y Qubit.tv respectivamente.

El coprotagonista

Thor Ragnarok 5 Marvel Films Marvel Films

Una de las mayores sorpresas de la película es la inclusión de Hulk, interpretado por Mark Ruffalo. De acuerdo al tráiler, se puede ver la alegría del protagonista al darse cuenta que el luchador que debe enfrentar en una arena de gladiadores extraterrestre es su colega dentro de los Vengadores.

La villana

thor-ragnarok-trailer-image-4.jpg



La actriz ganadora del Oscar Cate Blanchett es la elegida para interpretar a la antognista Hela, quien busca la a destrucción de su planeta y el fin de la civilización asgardiana.

El elenco

thor-ragnarok-trailer-image-33.jpg



El filme de Waititi no solo trae de regreso al actor Tom Hiddleston como el hermano de Thor, Loki, sino que incorpora a los actores Jeff Goldblum, Tessa Thompson y Karl Urban dentro de su reparto.

