Ciro Tamayo: "Quería ser primer bailarín en Europa, pero ya no"

A sus 23 años, el español Ciro Tamayo, figura principal del Ballet Nacional del Sodre (BNS), cambió las aspiraciones que lo trajeron a Uruguay desde la lejana Málaga. Hoy, su objetivo es "vivir la vida, de una manera un poco más sencilla", no centrándose por completo en el trabajo, sino en cosas simples como la casa o la pareja.





"Quería seguir cumpliendo mi sueño desde chiquitito que era llegar a ser un primer bailarín. Bueno, ya soy primer bailarín. Quería ser un primer bailarín en Europa, quería ser un primer bailarín conocidísimo en todo el mundo. Y me di cuenta que realmente no quiero eso, no me interesa la fama mundial, no me interesa el reconocimiento mundial", confesó el artista en una entrevista con la agencia EFE. "La vida está totalmente afuera del ballet", agregó.





El bailarín, que llegó al BNS en 2011 de la mano de Julio Bocca, director de ese cuerpo de baile, se define como un bailarín "más artístico que técnico", aunque destacó que saltar es su "mayor virtud técnicamente".





Tamayo dijo además que se considera un bailarín "muy actoral" y que le gusta emocionar al público con sus interpretaciones sobre el escenario. "Me encanta que haya gente que llore en la platea al verme a mí bailar un rol muy dramático, porque eso significa que yo he conseguido transmitirles lo que he estado trabajando tan duro para conseguir eso", detalló. "A mí eso me satisface muchísimo. Más inclusive que la danza en sí".





"Más allá de lo técnico, yo lo que me considero es muy artístico. Personalmente disfruto más un ballet con muchísimo contenido dramático", recalcó.





En ese sentido, especificó que en cuanto a las virtudes como artista se considera "un bailarín muy fuerte" al que le gusta "interpretar los ballets" que hace y "pasar de largo" por ellos.





En 2014, el español se convirtió en una de las principales estrellas de la compañía, que por estos días ensaya la obra Don Quijote para interpretarla en mayo en Uruguay (ver apunte) y que llevarán en noviembre a Francia para la apertura del Festival de Danza de Cannes.









Don Quijote Ciro Tamayo eleva a María Noel Riccetto en un acto de Don Quijote

Antes, del 10 al 13 de mayo, realizarán cuatro representaciones de Hamlet Ruso, de Boris Eifman, en Buenos Aires, que precederán a una gira por el país vecino con una combinación de diferentes obras. "Va a ser la primera vez que haga Hamlet Ruso en Argentina y quiero ver cómo reacciona el público argentino, que es un poco más crítico que el de Uruguay", constató.

Además, la compañía tiene previsto hacer una gira nacional por el interior de Uruguay, una experiencia que para Tamayo resulta "muy satisfactoria" a nivel profesional y personal, puesto que el bailarín dijo disfrutar de estos tours "incluso más" que de uno internacional.

"Cuando actuamos en el interior está toda la gente esperando en la puerta. No para pedir fotos o autógrafos, simplemente para aplaudirnos cuando salimos de los camerinos y para darnos las gracias por haberles ofrecido lo que acaban de ver", explicó. "No sabes el amor que nos da el público del interior y el agradecimiento que se siente", relató.

En relación a la compañía de ballet del Sodre, Tamayo remarcó la "calidez humana" del grupo, en comparación con otros ballets en Europa, aunque reconoció que "conforme la compañía va creciendo, y teniendo más integrantes, hay más competitividad". (Basado en EFE)





Don Quijote, la próxima producción

El Ballet Nacional del Sodre (BNS) se encuentra por estos días preparándose para las funciones de Hamlet Ruso en Buenos Aires, espectáculo que tuvo gran éxito en Uruguay con entradas agotadas y que estará en la capital argentina del 10 al 13 de mayo con cuatro presentaciones. Paralelamente, la compañía prepara su próxima obra: Don Quijote. El espectáculo, coreografiado por los argentinos Silvia Bazilis y Raúl Candal, será presentado el próximo lunes en el edificio de la embajada francesa. Don Quijote tendrá la participación especial de la bailarina argentina Ludmila Pagliero, miembro del Ballet de la Ópera de París. Don Quijote se estrenará en el Audiotrio Nacional del Sodre el 25 de mayo e irá hasta el 9 de junio.





Fuente: Basado en EFE