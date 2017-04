Clowns Sin Fronteras: 10 años de risas en zonas carenciadas

Hace una década que la rama uruguaya de Clowns Sin Fronteras viaja sacando risas y contagiando diversión en las zonas más carenciadas del país. La compañía, aunque sus integrantes se resisten de llamar al grupo de esa manera, cumple 10 años y los celebra con una de sus tradicionales galas en el Teatro Solís, una serie de espectáculos en los que buscará recaudar fondos para sus "expediciones" por el interior del país durante el resto del año.





Clowns Sin Fronteras Uruguay es una creación de Pascal Wyrobnik, francés radicado en en país, que comenzó a gestarse cuando este actor y director retornó al país luego de la crisis de 2002. Junto a otros compañeros comenzó a reclutar artistas callejeros que generalmente trabajan en los semáforos de Montevideo, con los que armaron un espectáculo en una semana y con el que recorrieron, por primera vez, el interior.





Ese primer año estuvo financiado por Clowns Sin Fronteras Francia, la rama madre del grupo. Sin embargo, al año siguiente los fondos franceses se interrumpieron y el grupo debió encontrar una nueva solución para que su labor pudiese continuar. Allí surgió la idea de comenzar con estas galas en el Solís, que han continuado hasta la actualidad.





"Todas las personas que participan de Clowns Sin Fronteras son honorarios. El Solís fue el primer padrino cuando aceptó recibirnos y darnos la oportunidad de hacer el espectáculo acá. Sin el Solís no podemos ir por el interior, sin estas galas no podemos hacer el resto", dijo Wyrobnik a El Observador. Esto se condice además con una de las máximas de Clowns Sin Fronteras: no pedir dinero para sus giras y financiarlas a través de lo que saben hacer, de sus espectáculos para el público.





"Nos dimos cuenta de que siempre tenemos que hacer este trabajo (ir por el interior y los barrios carenciados de Montevideo con sus shows); hay lugares donde todavía falta un poco de alegría y risas. A nivel social vemos lo que está cambiando año tras año en los lugares a los que vamos, cómo poco a poco tratamos de cambiar las relaciones humanas. Se nota que algo aportamos, y nos dan ganas de seguir y volver siempre. La idea no es aparecer una vez y después nunca más", indicó el director artístico del grupo.





Cuentas pendientes

Según Wyrobnik, uno de los principales problemas a los que se ha enfrentado Clowns Sin Fronteras en los últimos años ha sido la falta de un espacio fijo de trabajo, algo que afecta a varios cuerpos artísticos de Uruguay. "Un espacio donde durante un tiempo nos instalamos para trabajar", afirmó.





Para la compañía, poder hacer una de sus giras fuera del país es uno de los sueños para alcanzar en los próximos años, pero es algo a lo que todavía no pueden acceder por la falta de fondos, ya que lo recaudado solo les permite, por el momento, realizar sus giras por el interior.





De todos modos, algunos integrantes del grupo han podido actuar en otros países, como Chile o Francia, y dos de los músicos principales fueron invitados por la rama francesa para participar de las galas en París





Las galas del Solís Diezdix, el espectáculo de Clowns Sin Fronteras Uruguay, irá a partir de hoy y hasta el sábado a las 20 horas, y el domingo a las 17 horas. Entradas desde $ 180 a $ 400 en boletería y a través de Tickantel.

