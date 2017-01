Colocarán una imagen de Cristo en el ingreso a Artigas en ruta 4

El intendente dijo que fue idea de la Iglesia y "gente en contra no hubo"

A fines de febrero se colocará una imagen de Cristo Misericordioso en el ingreso de la ciudad de Artigas . A pedido de la Iglesia Católica, la imagen será instalada en un predio cedido por un vecino en la ruta 4. "Me la pidieron en la intendencia e inmediatamente accedimos a colocarla", dijo a El Observador Pablo Caram, intendente de Artigas.





El intendente hizo hincapié en que la iniciativa partió de "gente de la Iglesia Católica" y que "gente en contra no hubo". Al instalarse en un predio privado, no requirió aprobación de la Junta Departamental, pero el intendente señaló que el tema no generó debate, como sucedió en Montevideo, donde la propuesta de colocar una imagen de la Virgen María en la rambla reinstaló el debate sobre la laicidad y las imágenes religiosas en el espacio público.





En la capital el proyecto sí debe contar con la aprobación de la Junta Departamental y los votos de la bancada del Frente Amplio (FA) son fundamentales para definir se se instala la figura en las inmediaciones de la Aduana de Oribe, en el Buceo. La propuesta cuenta con el visto bueno de 18 de los 30 ediles que integran la Junta. Aunque el FA se mostró dividido, se espera que se llegue a una posición conjunta y sus ediles voten en bloque.









En el caso de la obra de Artigas, la estructura sobre la que se colocará se está armando en la parroquia San Eugenio del Cuareim en Artigas y prevén que quedará pronta en los próximos días, informó el portal local "Todo Artigas".





"En Salto también hay una imagen, entonces unos fieles se presentaron ante mí para ver la posibilidad de hacer lo mismo aquí", dijo a El Observador el sacerdote Miguel Gutiérrez. La imagen tendrá 1,40 metros de ancho y 6 metros de altura.





Los representantes de la comunidad católica del departamento hablaron con el intendente, según confirmó Caram, y recibieron la aprobación del proyecto inmediatamente. "La colectividad de la Iglesia Católica se juntó y me lo llevaron, nos pidieron apoyo", señaló el jefe comunal.









Por otra parte, Caram sostuvo que se trata de la tercera imagen religiosa que tendrá el departamento: "Tenemos a la Virgen de los 33 y no tenemos a Oribe, Leandro Gómez o Aparicio Saravia", dijo. Caram agregó que no hay imágenes de otras religiones porque tampoco hubo solicitudes de otras colectividades.





Si bien no hay fecha precisa para la inauguración, Gutiérrez adelantó que esperan que el obispo de la diócesis de Salto, Pablo Galimberti, pueda estar presente.





"Haremos una inauguración bien sencilla, va a depender del tiempo porque está muy al aire libre", dijo el sacerdote.





La imagen está a cargo de Walter Blanco, un artista artiguense radicado en Maldonado. Caram afirmó que el pintor ya hizo otras obras en Artigas, por lo que está muy vinculado al departamento.

