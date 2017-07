Colocaron fideicomiso destinado a inversión en vivienda social

El fideicomiso financiero Península Rentals colocó este viernes certificados de participación por 442,81 millones de unidades indexadas (unos U$S 56,9 millones) a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Esta fue la primera emisión impulsada por Península Rentals Uruguay SRL, entidad que reúne capacidades locales con las de Península Investments Group, uno de los principales fondos de inversión en el sector inmobiliario de América Latina. La suscripción del fideicomiso de Península Rentals se realizó con licitación a precio fijo y asignación por prorrata, en dos tramos, uno minorista por un máximo de hasta 500.000 unidades indexadas (unos US$ 63.000) por inversor, y un tramo general por el remanente del monto total no colocado en el tramo minorista.