Colorados se quedan sin votos para investigar financiamiento de partidos políticos

El Partido de la Gente decidió no acompañar ninguna de las mociones presentadas para investigar el financiamiento de los partidos políticos y presentará una tercera propuesta que pretende investigar la relación de las colectividades con empresas privadas.

El diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, dijo a El Observador que descartaron la propuesta del Partido Colorado porque tiene vicios de formalidad. "El Parlamento no puede investigar directamente a los privados", dijo.

La moción colorada plantea trabajar sobre Cambio Nelson, Fripur, Cutcsa, Aire Fresco y la agencia de publicidad La Diez. El Partido Colorado, el Independiente y Unidad Popular anunciaron que acompañarían esta iniciativa.

La propuesta del Frente Amplio fue descartada desde un principio por la bancada del Partido de la Gente porque no comparten la idea de una comisión con fines legislativos. En este contexto, Peña aseguró que trabajan en una nueva alternativa que apunta a una comisión que sea investigadora.

Si bien Peña no quiso dar más detalles sobre la propuesta porque todavía están trabajando en los detalles, el objetivo será estudiar la relación de los partidos políticos con los privados y no a las empresas en sí mismas. "No podemos meternos con otras cosas de la empresa que no tengan que ver con los partidos", explicó.

El Partido de la Gente está negociando con el diputado, Gonzalo Mujica, y "otros actores" para buscar respaldo a su propuesta.

De esta forma, la propuesta del Partido Colorado no tiene los votos para ser aprobada mientras que la del Frente Amplio tiene los 49 votos de su bancada pero depende de la decisión de Enrique Rubio y del diputado Gonzalo Mujica. El legislador que, luego de irse del Frente Amplio, no responde a ningún partido, dijo a El Observador que todavía no tiene una decisión tomada.



