Comercio comienza "lenta" recuperación de las ventas

La situación de caída generalizada que se constató durante el inicio del año es “paulatinamente dejada atrás” y “se comienza a transitar un camino lento de recuperación de las ventas”. Esta conclusión pertenece a la Encuesta de Actividad del Sector Comercio y Servicios correspondientes al cierre de 2016, divulgada ayer por la Cámara de Comercio. Sin embargo, el informe aclara que los resultados en términos anuales “son aún insatisfactorios”.



Según la gremial, uno de los factores que ha sido determinante en los signos de recuperación del sector es el comportamiento de la cotización del dólar. Su evolución a partir del segundo trimestre favoreció a que se diera cierta recuperación en el comercio minorista, a partir de una menor presión sobre el nivel de precios internos, lo que llevó incluso a una reducción en el nivel de precios de varios rubros comerciales, tanto de bienes como de servicios.

Ello también pesó en la evolución de la confianza de los consumidores, medida a través del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado por la Universidad Católica. El ICC mostró una recuperación a partir de la segunda mitad del año y se situó en el cuarto trimestre cercano a la zona de moderado optimismo.

Esos resultados se reflejan en el Índice de Difusión, que se ubicó en 58% en el cuarto trimestre, lo que implica que más de la mitad de los rubros relevados en la encuesta mostraron variaciones positivas en sus ventas en términos reales.

No obstante, el valor para el año 2016 fue considerablemente inferior: 23%, lo cual coincide con el hecho de que “la mirada global aún no refleja una situación de recuperación del sector”, destaca el estudio. De los 28 rubros relevados, hay 7 que no constatan un crecimiento en sus ventas reales desde al menos el segundo trimestre de 2015. A su vez, de esos 7 rubros, 3 corresponden al sector de ferreterías (mayoristas, industriales, y ferreterías-pinturerías).

Otro de los rubros que se desacopla de la mejora observada en términos generales, son los supermercados y cooperativas de consumo. En este caso, llevan más de dos años sin lograr tasas de variación positivas de sus ventas en términos reales.

En particular, en el cuarto trimestre las ventas cayeron 2,1%, lo que lleva a una caída de 2,7% en el año 2016, indica el estudio de la gremial del Comercio.