Comercios advierten por problemas en pagos con Visa

La saturación de la red de este sello se extendió a la jornada de hoy, uno de los días de mayores ventas en el año para el comercio minorista producto de las compras que suelen hacerse para Navidad. En algunos comercios, las cajeras advertían en voz alta a los clientes que hacían fila que Visa no estaba funcionando. En otros, en tanto, explicaban que el débito no está operativo, pero aguardando unos minutos era posible abonar con el mismo sello por medio de crédito. El Observador intentó comunicarse con autoridades del sello Visa, pero no fue posible obtener una respuesta.