Cómo combatir el hambre emocional

Las claves para no perder el control

De acuerdo con la experta en nutrición deportiva Sonia Ruiz "Cada individuo dispone de ciertos factores que determinan las ingestas, como si realiza actividad física o no, su situación hormonal y, por supuesto, de su armonía calórica. Es decir, del equilibrio entre lo que come y lo que gasta".

Según la profesional, es más importante qué se come que cuándo. "El error es hablar de dieta en vez de vida sana. Para adelgazar no hay que contar el número de comidas, sino combinar una alimentación saludable con el ejercicio físico".

Ahora bien, ¿qué es el hambre emocional? Cuando se reduce el contenido calórico de la dieta con la intención de disminuir el peso corporal, se suele comenzar a sentir deseo, antojos y hasta obsesión por ciertos alimentos, lo cual se ve intensificado por el consumo de porciones pequeñas, al no alcanzar el estado de saciedad.

La recomendación en este caso es aprender a identificar el tipo de hambre cuando se debe a una necesidad de comer, a la necesidad de sentir placer o a un estado de ansiedad. Cuando no se está bien emocionalmente, algunas personas tienden más fácilmente a refugiarse en la comida, incrementando las ingestas diarias para satisfacerse.

Otra forma de evadir el hambre emocional es a través de la práctica del Mindful Eating o alimentación consciente. El mismo consiste en mantener un estado meditativo durante las comidas, entendiendo y disfrutando del acto de comer, de modo que no constituya una vía de escape a otros problemas. Según la experta, "la clave para adelgazar es no imponernos horarios de comida que no se adaptan a nuestro ritmo de vida ya que acabaremos rindiéndonos y retomando las malas costumbres".





Fuente: Infobae